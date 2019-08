3. augustil osales IRONMAN Tallinna võistlusel üle 1000 inimese, naistest tuli esikohale Corinne Abraham Suurbritanniast ajaga 8:55:22 ja meestest Mikal Iden Norrast ajaga 8:19:54. Eestlastest olid parimad Maria Jänese ajaga 9:28:46 ja Rauno Pikkor 8:49:53.

Naiste PRO eliitgrupi esikolmik oli Corinne Abraham Suurbritanniast ajaga 8:55:22, Kristin Liepold Saksamaalt ajaga 9:04:08 ja Kimberley Morrison Suurbritanniast ajaga 9:04:23. Kusjuures Liepold möödus Morrisonist alles viimastel kilomeetritel ja lõpetas 15 sekundilise eduga.

Meestest olid parimad Mikal Iden Norrast ajaga 8:19:54, Rauno Pikkor Eestist 8:49:53, parim eestlane, Mihail Vigariu Rumeeniast 8:54:02. Parim eestlanna Maria Jänese ajaga 9:28:46 oli üldkokkuvõttes naistes kuues.

Omavahel võttis mõõtu ka 63 kolmeliikmelist meeskonda, kellest osutus kiireimaks tiim Citystock/Pallas&Partnerid koosseisus Meribel Saar, Helari Pallas ja Janar Juhkov, distantsi läbimiseks kulus neil 8:07:22.

IRONMANi sarja Eesti võistluste peakorraldaja Ain-Alar Juhanson: “Nädala alguses oli oht, et peame ujumisdistantsi lühendama või selle ära jätma, sest Lennusadama veetemperatuur oli liiga madal. Siis võrtsime koos meeskonna ja partneritega vastu otsuse, et viime ujumise Harku järve.

Selline muudatus osutus nii lühikese ajaga võimalikuks ainult tänu Tallinna Linnavalitsuse, Tallinna Linnatranspordi Ameti, Maanteeameti ja teiste partnerite toele. See võeti osalejate poolt väga positiivselt vastu ja kõik, kes olid tulnud Tallinnasse, et läbida täispikkuses IRONMAN, need said ka võimaluse seda teha. Võrreldes eelmise aastaga on katkestajate hulk kordades väiksem.”

IRONMAN Tallinna võistlus algas täna varahommikul kell 6.30 eliitgrupi naiste stardiga ning finiš on avatud südaööni. IRONMAN Tallinna autasustamine ja pääsmete jagamine Havai IRONMANIle toimub homme, 4. augustil kell 12 Original Sokos Hotel Viru teisel korrusel. Välja jagatakse kokku 40 pääset vanuse gruppide parimatele Vega IRONMAN Maailmameistrivõistlustele Kailua-Konas Havail käesoleva aasta sügisel.