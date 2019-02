GALERII JA VIDEO! Eesti Laul 2019 võitja on Victor Crone!

Laupäeval selgus Eesti Laulu finaalis, et Eestit sõidab Tel Avivis toimuvale Eurovisionile esindama Victor Crone, kes edestas lõpuhääletuses Uku ja Stefani.

"Eesti laulu" suures finaalis selgus laupäeval see artist, kes läheb Eestit esindama Eurovisioni lauluvõistlusele. Ja see on Victor Crone!

Finalistid olid esinemisjärjekorras: Sissi "Strong", Lumevärv feat Inga "Milline päev", Victor Crone "Storm", Kerli Kivilaan "Cold Love", xtra basic & Emily J looga "Hold Me Close", Kadiah "Believe", Synne Valtri "I’ll Do It My Way", Stefan “Without You”, The Swingers, Tanja & Birgit "High Heels In The Neighbourhood", Uku Suviste “Pretty Little Liar”, Inger "Coming Home" ja Sandra Nurmsalu "Soovide puu".

Finaalsaates astusid lavale veel Ivo Linna, Getter Jaani, Elina Nechayeva ja oodata on mitut üllatusetteastet. "Eesti laulu" vaheklippide peategelased on tänavu Kosmosemutid ehk Juula ja Marta koos oma kireva kaaskonnaga. Populaarsest koomiksist tuntud tegelased on spetsiaalselt Eesti Laulu jaoks pandud liikuma.

