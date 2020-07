"Nii palju kui võimalik, filmime Tallinna vanalinnas," ütles režissöör Elmo Nüganen filmitriloogia võtetel, mis põhinevad kirjanik Indrek Hargla Apteeker Melchiori raamatutel.

Kolmas võttepäev kena juulikuise sinitaeva all Tallinna vanalinna hallide müüride vahel kulges filmirahva suure sagimise saatel. Nüganen arvas, et tõenäoliselt on aasta pärast tänase võtte paik Aida tänava pale hoopis erinev: seal algavad Linnateatri uue maja ehitustööd.

"Kohti, kus keskaegset linna filmida, on Tallinnas tõesti väheks jäänud," rääkis Nüganen. Sestap liigub produktsioon natukese aja pärast Tallinnast Narva ja ka Riiga. Tallinnas saab filmida ka Raekoja platsil ja veel mõnes kohas. "Meil ei ole sellist võimalust nagu eelmisel aastal Cristopher Nolanil, et kogu tänav mingiks perioodiks kinni panna," ütles Nüganen.

Filmi üks stsenariste Olle Mirme kinnitas, et Hargla teostele oli stsenaariumeid väga keeruline, aga teisalt ka lihtne kirjutada, sest vundament oli väga tugeval moel olemas.

Keeruliseks tegi protsessi tõik, et filmitegemine ei ole kunagi kirjasõna üks-ühele tuim filmikeelde ümbertõlkimine, vaid on iseseisev teos ehk kunstinähtus, sestap kohtab filmis tegevusi ning ka tegelasi, keda raamatus üldse polegi.

Mirme sõnul on ka kahe järgmise — sügisel ja talveperioodil filmitavate filmide stsenaariumid juba valmis, teha jääb vaid lõppviimistlus.

Suur värav põnevasse keskaegsesse maailma

Mirme lubas, et tuleb väga hea film, mida tahavad kõik raamatut lugenud inimesed näha. "Kes ei ole Melchiori raamatuid lugenud, neile on see suur ja lai värav põnevasse keskaegsesse maailma," sõnas ta.

Kultuuriminister Tõnis Lukas tuli pealelõunal filmivõtete kulgemist vaatama ning tõdes, et tema tunneb Aida tänavat ja selle ümbrust suurepäraselt.

"Käisin siin kõrval toonases 1. Keskkoolis 11 aastat, pärast kooli sai kolatud ümberkaudsetes õuedes," jutustas Lukas.

Linnateatri lavaauku tema noorpõlves tänasel kujul ei olnud, kuid selle eest said poisid turnida erinevates õuedes. "Õued olid rohkem ligipääsetavad, kõigist tänavatest sai kõigi tänavateni kangialuseid mööda," nentis minister. Tema sõnul oli tollal mõnes mõttes piinlik, et vanalinn oli rääma lastud, kuid lastel ja noortel oli lõbu laialt.

Lukasel on hea meel, et tegemisel on keskaegsest vanalinnast kõnelev filmitriloogia, mis võib hea turunduse korral köita ka piiritagust publikut ning ahvatleda neid Tallinna võlusid avastama. "Sellena on see film kindlasti meie kultuuri ja vaataja harimisel oluline," ütles minister ning lubas niipea, kui film kinodesse jõuab, selle ka ise üle vaadata.

Lahendamist vajab ordurüütli mõrvalugu

Triloogia jutustab kolm lugu Tallinna apteeker Melchiorist, kelle ülesandeks on paljastada kohutava mõrvalaine taga peituv saladus. Avafilmis tuleb apteeker Melchioril lahendada äsja linna saabunud kuulsa ordurüütli mõrvalugu. Peategelane avastab, et ohver jahtis saladuslikku Tallinna vangi, kelle jäljed viivad kohalikku dominiiklaste kloostrisse. Kui seejärel mõrvatakse kolm kloostriga seotud inimest, hakkab hargnema vapustav müsteerium.

Triloogia teise filmi "Apteeker Melchior. Viirastus" stsenaariumi kirjutamisel on aluseks võetud romaan "Apteeker Melchior ja Rataskaevu viirastus". Kolmanda filmi "Apteeker Melchior. Timuka tütar" stsenaarium sai ainest Hargla romaanist "Apteeker Melchior ja timuka tütar".

Indrek Hargla sõnul on 2021. ja 2022. aastal kinodesse jõudvates filmides omajagu lahknevusi raamatutest: "Stsenaariumites on küll tuttavad tegelaskujud ja tegevus toimub keskaegses Tallinnas, kuid filmid pakuvad uusi tegevuskäike, mis raamatuid lugenud vaatajat kindlasti üllatab," sõnas kirjanik.