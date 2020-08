GALERII JA VIDEO! Kesklinna sotsiaalkeskus avas taas uksed

"Koroonast ja seejärel ka suvepuhkustest tingitud pausi järel on tänasest Kesklinna sotsiaalkeskuses taas avatud päevahoid ja söögisaal," rääkis Kesklinna vanema kohusetäitja Anu Aus. "Kuna aga viirus varitseb endiselt, siis esialgu tegutseb keskus suure ettevaatlikkusega."

Et söögisaali saab Ausi sõnul lubada korraga kuni kümme inimest, siis on lõunaaega pikendatud ja sööma pääsevad üksnes eelnevalt registreerinud inimesed.

Lisaks desinfitseerimisvahenditele ja maski kandvatele töötajatele tervitab lõunale tulijaid uksel ka töötaja, kes mõõdab kehatemperatuuri. Klientidele on aga südamele pandud, et tõbisena on mõistlik koju jääda. "Kliendid on suhtunud olukorda tõsiselt ja keegi palavikuga kohale tulnud ei ole," ütles Tallinna Kesklinna sotsiaalkeskuse juhataja Julia Tsaplõgina.

Juhataja sõnul on sotsiaalkeskuse keskmine klient eakas inimene, kes tunneb, et ta ei soovi kodus istuda, vaid suhelda. "Igapäevaselt on meil avatud söögisaal, kust saab sooja toitu mõistliku hinna eest. Lisaks pakume üritusi ja huviringe. Kahjuks augustis üritusi ei toimu, aga loodame, et saame septembrist alustada," ütles Tsaplõgina.

Keskusesse tullakse eelkõige suhtlema

Eriolukorra ajal oli keskus kinni, kuid läbi sotsiaaltöötajate anti klientidele võimalus soe toit otse koju tellida. Keskmiselt kasutas seda teenust päevas 80 inimest. Igapäevaselt kohal käib lõunat söömas ja suhtlemas umbes 100 inimest, aga kindlasti oleneb see ka ilmast ning hooajast. "Augustis on inimesed veel maakodudes, aga septembris ollakse jälle aktiivsemalt tagasi," lisas keskuse juhataja.

Paljud eakad, kes keskust külastavad ja teenuseid tarbivad on üksikud inimesed ning soov suhelda on suur. "Pakkusime augustis võimalust lõunad koju kätte viia, aga kliendid ütlesid, et soovivad kohale tulla, et inimestega suhelda. Küsitakse ka, kas sügisel ikka huviringid toimuvad," rääkis Tsaplõgina, et oodatakse juba sügist ja aktiivset tegevust.

See, kas huviringid sügisel toimuda saavad, sõltub koroonaviirusest ning piirangutest. "Loodame, et uut lainet ei tule, või kui tuleb, siis ei ole ta nii suur, et saame tegevustega jätkata," ütles Tsaplõgina. Kui võimalik, siis proovib keskus huviringe korraldada, kuid siis on vajalikud ümberkorraldused ning tuleb kolida maja suurematesse ruumidesse, kus oleks tagatud õhuliikumine.

Reisu- ja mängumees ootab meeste aktiivsemat osalemist

Üks staažikamaid keskuse külastajatest on 80-aastane Mati, kes käib keskuses lõunat söömas mitu korda nädalas. Mati on aktiivne pensionär, kelle loodud on ka juba kaheksa aastat tegutsenud bowlingutiim, kellega käiakse ka ülelinnalistel võistlustel. "Käime mängimas oktoobrist kuni mai lõpuni. Võistlustel on läinud erinevalt, aga oleme ka ära võitnud. Viimasel ajal oleme ikka esikolmikus olnud," rääkis Mati ja lisas, et tiimil läheb hästi. "Seltskond on mõnus ja nendega on koos hea," kinnitas ta.

Lisaks bowlingule viib Mati läbi ka juturinge, kus jagab kuulajatega oma reisiseiklusi. Kõige põnevam koht, kuhu Mati reisinud on, on Kamtšatka ja sealsed vulkaanide kraatrid. "Viimase aja põnevam sihtkoht oli Assoori saared. Viimane reis oli Madridi just enne koroonapuhangut, aga järgmisi plaane ei julge teha, sest tervis hakkab alt vedama," rääkis Mati.

Lisaks üritustele, huviringidele ja toitlustusele korraldatakse eakatele ka ekskursioone. Keskuses on võimalus pesu pesta ja ka juuksuriteenust kasutada. Mati sõnul on palju näputöö ringe, kust võtavad osa peamiselt daamid, sest mehi on selles vanuses oluliselt vähem. "Siin käib vähe mehi. Kui olen reisidest rääkinud, siis on tavaliselt 50 kuulajat ja neist 1-2 on mehed," rääkis ta.

Lõunasöögiks Kesklinna sotsiaalkeskuses saab end kirja panna telefoninumbril 646 6123 tööpäeviti kella 10-13ni. Helistajale antakse teada kellaaeg, millal ta võib lõunale tulla. Süüa saab nii kohapeal kui ka osta toit koju kaasa keskuse poolt pakutavate ühekordsete nõudega.

Sotsiaalkeskusesse sisenedes tuleb desinfitseerida käed. Söögisaalis puhastab keskuse töötaja iga kliendi järel toolid ja lauapinnad.

Huviringe ja üritusi sotsiaalkeskuses veel augusti jooksul ei toimu. Küll on avatud mäluhäiretega eakate päevahoid (Raua tn 1) ning vastavalt nõudlusele pakutakse pesupesemise teenust. Rohkem teavet võib küsida eelviidatud numbril 646 6123.