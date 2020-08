GALERII JA VIDEO! Lapsed õppisid linnalaagris merepäästet

Sel nädalal toimus 8-10 aastaste laste Merepääste linnalaager, kus õpiti mere ääres ja merel vastustundlikult käituma.

Meremuuseumi korraldatud kolmepäevases laagris said lapsed teada, kuidas käib merepääste vees ja kuival maal.

"See on oluline selleks, et lapsed oskaksid käituda, kui nad on merel või mere ääres ning vajadusel aidata ka hätta sattunuid. Lisaks tutvusime ka Lennusadamas olevate merepääste paatidega, aga käisme ka Reval merepääste koolis, kus professionaalid näitasid erinevaid võimalusi kellegi aitamiseks," rääkis haridusprogrammide kuraator Kristel Soidra.

Külastati Reval Merekooli, saadi teada, miks merepääste on oluline ja kellele see on mõeldud, tutvuti Lennusadamas olevate päästevahenditega ja õpiti neid kasutama, käidi merel, orienteeruti Käsmu Meremuuseumi juures ja läbiti otsimismäng Lennusadamas.

Neljapäeval sai laager läbi, kuid peale laagrit oskab iga osalnud laps mere ääres ja merel olles käituda vastutustundlikult – ei satu ise hätta ja oskab teisi aidata.