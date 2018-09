GALERII JA VIDEO! Lasnamäe suurarendused aitavad kõiki tallinlasi

Narva mnt äärde kerkib paepealsele terve uus elamurajoon ja lähiaastatel ehitatakse valmis kaua oodatud Mustakivi tee pikendus ehk otsepääs Lasnamäelt Piritale, mis vähendab ummikuid suures osas linnast. "Mõnedki Lasnamäe suurarendused aitavad kõiki tallinlasi," viitas Tallinna abilinnapea nii tee läbimurdele Pirita suunas kui Narva mnt äärde kavandatavale Tallinna Haiglale.

"Lasnamäe elukeskkond muutub mõnes piirkonnas tundmatuseni," ütles Tallinna abilinnapea Andrei Novikov, kui käis tutvumas Lasnamäe arenduspiirkondadega, millest mõnigi puudutab kõiki tallinlasi.

Kui jätta kõrval kunagi pae kaevandamisest tekkinud kuhilad ja püüda unustada, et viibitakse siiski äärelinnas, meenutab Lasnamäe Narva mnt äärne lage paepealne taimestikult paiguti mõne Eesti saare maastikku. Abilinnapea Andrei Novikov ja linna peaarhitekt Endrik Mänd rääkisid ringkäigul, et sinna kenasse paika tahtis Merko juba kümmekond aastat tagasi suure elurajooni jao korrusmaju ehitada, kuid saabus majanduskriis. Toonast ehituskatsetust meenutavad mõned valatud vundamendid, taamal kunagise nõukogude paetööstuse stalkerlikud kivihunnikud ja betoonikamakad.



Nüüd kavatseb arendaja aga tööga Lahekalda rajooni kallal taas pihta hakata ning kokku kerkib sinna tuhatkond korterit, lisaks lasteaed, kaubanduskeskus jm vajalik. Naabrusesse jääb kavandatava Tallinna suurhaigla asukoht. Orienteerumiseks, et ilmselt on selle piirkonna tuntuim n-ö maamärk läheduses, teisel pool Narva mnt asuv õigeusukirik.



"Mustakivi tee pikendus muudaks inimestel liiklemise Lasnamäe ja Pirita vahel märka hõlpsamaks – ühesõnaga lahendaks suures osas linnast hulga liiklusmuresid," ütles abilinnapea Novikov uue tänava kohta, mille ehitamist tõenäoliselt peatselt alustatakse. Muuhulgas vähendaks kavandatav läbimurre ummikuid Pirita teel. "Seega tuleb tõdeda, et kui linlastele on jäänud mulje, et Lasnamäega seoses toimub kõik vaid Ülemiste keskuses, siis see pole kindlasti õige," ütles Novikov. "Lasnamäe elukeskkond muutub mõnes piirkonnas tundmatuseni."



Üsna ilmselt tähendaks Mustakivi tee pikendus, mis ulatuks sisekaitse akadeemia hooneteni Pirita Kosel, et märgatav osa tühermaast saab korrastatud.



Kolmas suurem ehitustander Narva mnt elurajooni ja Mustakivi tee pikenduse kõrval kujuneb Pae pargi ümbrusesse. Park koos järvega kujutavad endast mõnes mõttes nagu kohalikku Kadriorgu, kus kena jalutada ning järve purskkaevu vaadata. Pargi servast algavad piirkonnad on seni aga mõistlikult kasutamata ning sinna peaks kerkima näiteks spordihoone koos pallimängude platsiga. Pikemalt vaata Tallinna abilinnapea Andrei Novikovi, linnaplaneerimise ameti juhataja Ignar Fjuki ja linna peaarhitekti Endrik Männi ringkäigust mööda praeguseid tühermaid, aga peatseid ehitusobjekte, videost.