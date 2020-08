GALERII JA VIDEO! Loomaaias mängisid elevandid lõbusat pallimängu

"Tegu on Aafrika savannielevantidega, keda meie loomaaias on kolm tükki. Me tahame nende päeva rikastada pallimänguga, kuid seda, kas elevandid sel päeval palli mängida tahavad, oleneb neist endist," tõdes loodushariduse spetsialist Marili Tooming.

"Tegu on Aafrika savannielevantidega, keda meie loomaaias on kolm tükki. Me tahame nende päeva rikastada pallimänguga, kuid seda, kas elevandid sel päeval palli mängida tahavad, oleneb neist endist," tõdes loodushariduse spetsialist Marili Tooming.

Kuni augustikuu lõpuni ootab Tallinna Loomaaed kolmapäeviti kõiki huvilisi "Loomaaednikke jutte" kuulama. Tegu on üritustesarjaga, kus tähelepanu all on erinevad loomad, kelle puhul demonstreeritakse tegevusi, mida ühe või teise liigi elukeskonna rikastamiseks tehakse.

"Tegemist on ürituste sarjaga, kus me iganädalaselt kommenteerime loomade tegevusi, nende elukeskkonna rikastamist, toitmist ja treenimist. Kommenteerima tulevad meie oma töötajad kas loodushariduse osakonnast või talitajad ise," kinnitas Tooming, et kõik huvitavad küsimused saavad ka vastused.

Ta rääkis, et üritusi viiakse läbi just loodushariduse edastamise nimel. "Me üritame võimalikult palju jagada teavet loomaliikide ja ka looduse kohta - rääkida nende bioloogiast ja käekäigust," rääkis Tooming.

Sel kolmapäeval olid fookuses elevandid, kelle omapärase liigi kohta võis kuulda nii mõndagi põnevat ning näha ka oma silmaga, kuidas maismaa suurim imetaja palli mängib. "Tegu on Aafrika savannielevantidega, keda meie loomaaias on kolm tükki. Me tahame nende päeva rikastada pallimänguga, kuid seda, kas elevandid sel päeval palli mängida tahavad, oleneb neist endist," tõdes Tooming.

Suurim külastaja on kohalik

Käesolevaval suvel on olnud Tallinna Loomaaia külastatavus suur ning võib täheldada, et rohkem kohtab just kohalikku inimest. Reeglina tullakse perekeskis või paaridena ning harvad ei ole ka juhud, kus vanavanemad on tulnud koos lapselapsega ilusat loodust ja põnevaid loomaliike avastama.

"Tulla võiksid kõik huvilised. See sobib nii lastele, täiskasvanutele kui ka vanematele inimestele - kõik on teretulnud," kutsus Tooming kõiki loomaaeda.

"Tulime siia, sest on ilus ilm ja lapsed soovisid. Me tahame kindlasti näha elevante ja jääkarusid," rääkis loomaaeda lastelastega külastama tulnud vanaema Eve.

Eilne teemapäev ning kahtlemata ka ilus suveilm olid kohale meelitanud suure hulga nii noori kui ka vanemaid loomahuvilisi. "Üldiselt on üritustesari populaarne ning kui inimesed sellest pikalt ette teavad, tuleb palju rahvast kohale," kinnitas Tooming. "Samas on igal ühel oma lemmik - elevant meelitab inimesi natuke rohkem kohale kui hobune või kulaan."

Millised loomad saavad olema “Loomaaednikke juttude” peategelasteks aga järgmistel nädalatel? "Järgmisel kolmapäeval räägime kuukabarradest - need on hästi põnevad linnud ning samuti ka piisonitest. Ülejärgmine kolmapäev on kord juba kulaanide käes," märkis Tallinna Loomaaia kommunikatsioonispetsialist Killu Kuuben.