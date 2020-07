GALERII JA VIDEO! Tallinn tähistas olümpiaregati 40. aastapäeva

"Olümpiaregatist, mis toimus Tallinnas nelikümmend aastat tagasi, on räägitud ja kirjutatud juba väga palju. See on loogiline, sest tegu on kõige suurema ja tähtsama spordi sündmusega meie ajaloos," ütles Tallinna abilinnapea Vadim Belobrovtsev täna Raekoja platsil toimunud olümpiatule süütamisel.

Belobrovtsevi hinnangul ei olnud tegu üksnes suure spordisündmusega, vaid sündmusega, mis on jätnud oma sügava jälje ka tänase Tallinna kujunemisse. "Tasub vaadata seda mastaapi, mõelda selliste objektide peale nagu lennujaam, postimaja, teletorn, Olümpia hotell, linnahall või Pirita tee," loetles Belobrovtsev ehitisi, mis valmisid just Tallinnas toimunud olümpiaregati tõttu. "Pirita teed ei eksisteerinud tol ajal ja me teame, et selle rajamiseks tuli merelt ära võtta viiskümmend meetrit. See on ka praegu väga suur väljakutse, kuid tol ajal oli veel suurem."

Eesti sportlastele olid Moskva olümpiamängud 1980. aastal edukad. Kuldmedali võitsid Jaak Uudmäe kolmikhüppes, Ivar Stukolkin meeskondlikus vabaujumises, Viljar Loor võrkpallis ja Mait Riisman veepallis, hõbemedali sai Nikolai Poljakov (Soling) purjetamises ning pronksmedalid Ivar Stukolkin 400 meetri vabaujumises ja Jüri Tamm vasaraheites.

Belobrovtsevi sõnul said sportlaste kõrval kangelasteks ja võitjateks ka Tallinna elanikud. "Mõelgem nende numbrite peale. Linnakodanikest vabatahtlikke oli kakssada tuhat, kes koos töötasid üks miljon kakssada tuhat töötundi. Seda kõike lisaks sellele tööle, mis tehti professionaalse tööjõu poolt," imestas abilinnapea, kelle sõnul panustati kogu see töö kõigest seitse päeva kestnud regati hüvanguks.

Belobrovtsevi hinnangul Tallinnal vedas, et Rahvusvaheline Olümpiakomitee valis Moskva olümpialinnaks ja veel rohkem vedas, et Tallinnast sai siis olümpiaregatt. "Aga asi ei olnud loomulikult ainult vedamises, sellel oli suur eeltöö. Nagu me tänapäeval ütleme, lobitöö, mis kandis vilja. Nüüd on meil kindlasti olemas üks sündmus ajaloos, mille üle me võime uhked olla."

Selle suursündmuse tähistamiseks süüdati Tesla transformaatorite abiga kell 16.30 Raekoja platsil olümpiatuli, mis viidi Piritale elektriautode ja -kaatritega. Kell 18.30 toimus Tallinna olümpiapurjespordikeskuse lipuväljakul temaatiline kontsertetendus, kus osalevad ka 1980. aasta olümpiavõitjad Jaak Uudmäe, Ivar Stukolkin, Esko Rechardt (Soome), olümpiahõbe Nikolai Poljakov ning olümpiapronks Jüri Tamm.