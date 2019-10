"Tallinna jaoks on oluline, et kõik suured üritused toimuksid Lauluväljakul," ütles abilinnapea Vadim Belobrovtsev Tallinna linna esindajate, lauluväljaku juhtkonna ja suurürituste korraldajate ühistel Lauluväljaku arendamise mõttetalgutel.

"Me ei räägiks üldse probleemist, me räägime tegelikult tulevikust ja lauluväljaku edasisest arendamisest," selgitas Tallinna Ettevõtlusameti juhataja Kairi Vaher. „Ja selleks, et lauluväljakut edasi arendada, on algatatud detailplaneering. Detailplaneeringu käigus määratletakse, missugused võimalikud ehitusmahud, milline liiklus hakkab olema lauluväljakul.

Ja loomulikult paralleelselt detailplaneeringu koostamisega me arutame, millised funktsioonid lauluväljakul peavad olema, millised on peamised sihtgrupid, mida me suudame neile pakkuda. Arutame läbi Lauluväljaku järgnevate aastate arenguskeemi."

"Tallinna jaoks on kõige tähtsam, et kõik suured üritused toimuksid Lauluväljakul," ütles abilinnapea Vadim Belobrovtsev pooleldi naljatades. „Suurürituste korraldajad on meie jaoks väga olulised partnerid.“ Belobrovtsev selgitas, et on oluline, et suurürituste korraldajad saaksid anda tagasisidet ja ideid Lauluväljaku paremaks opereerimiseks.

Suurte ürituste, nagu näiteks järgmisel aastal toimuv Rammasteini kontsert Eva Palm tõi ühe murekohana välja keerulise hinnapoliitika. Hinnapoliitika paindlikumaks muutmine ongi võetud Lauluväljaku juhatuses arutlusele.

Uued väravad ja parem kanalisatsioon

"Üldjoontes on lauluväljak väga tore, aga just detailides peitubki tegelikult võlu ja sageli mõned detailid võivad ära rikkuda kogu ürituse," rääkis Kairi Vaher. "Tänane kokkusaamine ja ürituste korraldajatega oli äärmiselt oluline, et saada nende käest ka reaalselt tagasisidet, mis on nende nii-öelda takistused ja komistuskivid, kui nad üritusi siin korraldavad – see on kõik eeltöö, mis me praegu teeme selleks, et ühel hetkel oma kontseptsiooniga minna linna juhtkonna juurde, kes on tegelikult lauluväljaku omanik, et nad võtaksid seisukoha, mis siia tuleb ja mida tegelikult ei ole võimalik realiseerida."

Kui rääkida väikestest asjadest, mis ei sõltu detailplaneeringust, siis tuleb värvida mõningaid seinu, renoveerida mõningaid tualette.

Eva Palm tõigi välja, et kanalisatsioon tuleks kindlasti paremaks teha.

"Aga kui me räägime, mida me oleme näiteks kahe viimase aasta jooksul teinud – uus laulukaar on, trepistik on korda tehtud, raadiomaja on korda tehtud, on soetatud terve hulk inventari, et suuri pidusid läbi viia. See on pidev protsess parema arengu suunas," ütles Vaher.

Eraldi vaatluse alla võeti Lauluväljaku Mäe ala. "Me kindlasti püüame selle teha soojaks, intelligentsemaks ja kultuursemaks," ütles Lauluväljaku juhataja Urmo Saareoja. Mõte on teha piletiputkad huvitavamaks ning paigaldada uued väravad.

"Lauluväljakul on olemas ka praegu arengukava ja seal on klient defineeritud, aga elu muutub kõik nii kiiresti, et on täiesti normaalne protsess, et vaadatakse korraks uuesti asjadele otsa, mõeldakse, kas midagi peab tegema teistmoodi, kas midagi on vaja laiendada või hoopiski kitsendada," selgitas Vaher.

Üldiselt paistavad ürituste korraldajad Lauluväljakuga rahul olevat. „Mina ei teeks siin midagi ümber, igal pool ehitatakse nagunii,“ kinnitas Palm.

Üritused ka kõrvalväljakule

Lavaproduktsiooni juht Andreas Lukin pakkus välja, et üritusi võiks korraldada ka Lauluväljaku territooriumil olevatel väiksematel platsidel, kuna terve väljak jääb paljudele üritustele liiga suureks. Üheks sobivaks platsiks paikneb näiteks kenasti puude vahel roheluses laukaarest näituste väljaku suunas.

Sama plats on kaalumisel ka ühe võimalusena tantsu- ja laulupeoliste toitlustusalana laulupeo ajal, sest näituste paviljonid, kus viimastel aastatel rahvast toitlustatud on, lõpetavad tegevuse ning nende asemel ehitatakse kortermajad.

Näituste välja kadumine teeb muret ka Eva Palmile: "Kuhu panna suurte kontsertturneede rekad?"

Aga tegemist oli alles esimese kohtumisaega, kõik mured ja ideed pandi kirja, et neid edasi arendada.