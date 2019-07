Hiljuti murdus Kadrioru pargis maha ligi 300aastane tamm, mis oma hiilgeaegadel nägi õukonna laevade saabumist, Russalka mälestusmärgi paigaldamist ja kes teab veel mida. Pargi juhataja Ain Järve tegi Pealinnale puiestikus ringkäigu ning selgitas ajaloolise pargi hoidmise keerukust.

“Seesamane hobukastan – vaatame talle otsa, ta näeb iseenesest täiesti tubli välja,” alustab Ain Järve kui temaga Kreutzwaldi kuju juures vana kastani all kohtume. “Aga lähed sinna alla, mina aednikuna ütlen, et igavene jama.”

Järve selgitab, et kastani suured rasked oksad on vastu maad, siin-seal on näha, et raskust on võetud vähemaks, et raskemad oksad lahti ei murduks või puu ümber ei kukuks. Tüvi on enam-vähem.

“Siis hakkavad tulema ohuhinnangud. Hobukastani kõige põhjapoolseim kasvuareaal, kus ta veel järglasi annab, on Tallinn,” jätkab Järve. “Tema kodumaa ei ole Eesti, ta on kaugelt lõunast ja siin on tema kasvukoht suhteliselt ekstreemne. Tema vanus on üle saja aasta. Tegelikult peaks ta maha võtma.”



Puud moodustavad kompositsiooni

Puude mahavõtmine pagis pole aga lihtne küsimus. Hobukastan ei asu mitte lihtsalt käidavas kohas, vaid ta on oluline osa kompositsioonist. “Siin samas kõrval on kohe punaselehised, seal on imeilus dekoratiivkirss – ehk see on selles mõttes kompa, et kõigepealt läheb kirss õitsema, siis hakkab see kaunitar õitsema,” osutab Järve eemal olevatele puudele. “Siis lähevad õunapuud õitsema ja siis hakkab pooppuu õitsema.”

Lisaks on vanal puul teatav ajalooline väärtus. Aga puu tuleks tegelikult maha võtta. “See ongi küsimus, et mis siis sellistel puhkudel teha,” küsib Järve. “Siin on arusaadav – ta on käidavama koha peal ja on selgelt kogu aeg tähelepandav.”

Kastan on külmatundlik. Veebruaris, kui on suured temperatuurikõikumised, tekivad tal külmapraod ja esimene asi, mis sealt sisse läheb, on külmaseen. Ja see hakkab seestpoolt toimetama.

Mis siis sellest puust saab? “Oleme sinna juurde igaks juhuks istutanud juba noored, et kui midagi peaks juhtuma, siis on lapsed olemas,” ütleb Järve.

Kastan on Järve sõnul väga ettearvamatu – kunagi ei tea, mis tema sees toimub. “Kastan meie kogemuse järgi – nii kastan kui tamm ja viimasel ajal ka harilik pärn murduvad maapinna pealt kohe ja isegi täiesti tuulevaikse ilmaga.”

Kui vihma sajab, on suurte lehtedega kastani all hea varju leida. “Tuleb meeles pidada, et lehed hoiavad endas vett, ehk see mass tõuseb veel kolm tonni,” selgitab Järve. “Aga inimesed sellele reeglina ei mõtle. Kui on vihm, siis tullakse ju puu alla, aga keegi ei mõtle, et see on hobukastan ja see, mis talle peale sajab, kaalub ju omajagu ja mis siis tegelikult juhtuda võib.”

Järve näitab järgmist kahtlases seisus hobukastanit. “Mina aednikuna näen siin tervet rida ohumärke,” räägib Järve. “Esiteks on tal siin all voolus, mis näitab, et tal on olnud kunagi külmalõhe kust on külmaseen sisse läinud. Spetsialistid ütlevad, et sellega ei ole ohtu, aga mina näen ka teist ohumärki – tüvi on läinud täiesti karvaseks [puu tüvi on tihedalt lehti täis kasvanud, mis näitab, et puul pole enam piisavalt jõudu, et oma eluenergiat okstesse suunata – MP], mis on ilmselge märk, et tema päevad on läbi. Samas on kõrval mänguväljak.”

Igal maal oma filosoofia

“Mul oli hea kogemus – talvel käisid Hollandi kolleegid külas ja me räägime põlispuudest,” meenutab Järve. “Mida siis teha, kas toestada?”

Järve selgitab, et mitte ükski riik ei jõua kinni maksta kõiki uuringuid, mida oleks vaja teha – alates sellest, et selgitada välja, mis maa sees on, kuidas puude juured ennast tunnevad – on ilmselge, et kuskilt on midagi ikka kunagi kaevatud, keegi ei lähe sinna üles, et vaadata iga meetri tagant, mis tal seal sees parajasti on.

“Hollandlased kuulasid ära kõik pikad traktaadid, mis on seotud ühe ajaloolise pargiga ja siis nad tunnistasid, et neil on kõik vanemad kui 50 aastat vanad puud põlispuud ja põlispuu on ohtlik.”

Hollandis on kõik vanemad kui 50 aastat vanad puud põlispuud ja põlispuu on ohtlik.

Järve selgitab, et see on iseenesest tõde, aga maailmas on erinevaid praktikaid. “On linnu, kus lausa võetudki põhimõtteks, et peale istutamist kasvab puu 25 aastat ja siis läheb kõik vahetusse. On linnad, kus on võetud põhimõtteks, et kõik see, mis on sada aastat ja vanem, see on püha ja puutumatu, sinna ei minda ka lähedale,” räägib Järve. “On veel kolmas lähenemine – parkide teeotstesse pannakse sildid – pargis viibimine omal vastutusel.”

Eestis konkreetset kokkulepet või filosoofiat, mida “liiga” vanade puudega teha, ei ole. Meie aednikel ja dendroloogidel on kogemused, mis võimaldavad ohuallikaid näha, kuid kogemustele vastandub roheline mõteviis.

Viimane on täna eriti populaarne. “Kui sul on kasvõi kolm lehte puu otsas, siis seda sa ei puutu,” räägib Järve ning lisab, et me peaks tegelikult need vaidlused omavahel ära vaidlema. “Nii nagu paljudes linnades on need ära vaieldud ja vastavad otsused vastu võetud, et see puu kasvab teatud vanuseni ja siis vahetatakse ära. Meil selliseid otsuseid veel tehtud ei ole.”

Järve tunnistab, et ega sellistel teemadel eriti rääkida ei taheta.



Looduskaitse kaitseb mälestusi

“Kui me räägime looduskaitsest, siis looduskaitse ei kaitse mitte loodust, vaid inimeste mälestusi,” selgitab Järve teema tundlikkust. “Kõik pargid on ju nö kogukonna tagahoovid. mis on täis nende saladusi ja meenutusi ja mälestusi – kes on just täpselt selle puu all esimese musi teinud või tüdruku käe pihku võtnud või on ta selle puu juures oma kõige suuremat südamevalu kurtnud.”

Igal inimesel on ühe või teise puuga oma konkreetne seos või uskumus. “On ju täiesti rühm inimesi, kes käivad ja võtavad puu ümbert kinni ja ütlevad, et ma saavad sealt energiat.”

Aga Kadriorus ei hoita mitte ainult inimeste mälestusi. Näiteks on traatidega toestatud üks kolmeharuline tamm, mis on esimene tamm, mille juurde pandi looduskaitse märk. See 1935. aastal paigutatud märk on siiani alles ning on huvitav ka selles mõttes, märk on punast värvi. Tänapäeval oleme harjunud, et looduskaitse märk on roheline.



Uued ohud ja väljakutsed

Suurenev autode hulk Kadrioru pargi taimestikku ei mõjuta nii palju kui sadam. “Sadamas on laevad, laevad oma mootorit seisma ei pane ja see, mis sealt õhku tuleb, on täielik Mendelejevi tabel,” selgitab Järve. “Valdavad tuuled, on meil loodetuuled ehk need, mis sealt sadamast tulevad, tulevad otse Kadriorgu.”

Samas ei ole Järve sõnul sadamatuulte mõju kuigi märkimisväärne. Õhus on hoopis uued väljakutsed. Nimelt on puudel vee defitsiit. “Me võime küll rääkida. et sademeid on normi jagu või isegi üle normi, aga sademed ei tule enam mitte vihmana vaid äkksadudena ja see vesi, mis taevast tuleb, kantakse suuremalt jaolt kohe minema. See on tõsine teema,” räägib Järve.

Pargipuudel on vee defitsiit.

Kadrioru merepoolsetes piirkondades langeb põhjavee tase. “Meie õnn on see, et meil on Lasnamäe klint ja allikad on hakanud päris jõuliselt taastuma ja see leevendab.” Probleeme tekitavad aga uusehitistega piirkonnad – nende ümbruses on nn depressioonilehtreid.

“Mis on eriti ebamugav – tahame seda tunnistada või mitte, aga me läheme aina soojemaks ja soojemaks. Mis tähendab, et kõikvõimalikud kahjurlased ei paljune mitte ainult kolm-neli korda hooaja jooksul, vaid neli-viis-kuus korda,” räägib Järve ning selgitab, et. aga sellega puud ei ole harjunud – nemad on aastasadu harjunud sellega, et neid süüakse kolm korda, aga nüüd tuleb välja, et süüakse kuus korda. “Nad on stressisituatsioonis ja see annab ennast ka pargis tunda.”



Hukkunud puude lapsed

Üks vastupidavamaid puid, mida on hakatud ka Kadrioru parki istutama, on pöök. Vastupidavad on ka kase ja toominga erinevad liigid ning õunapuu erinevad sordid.

Siiski ei asendata pargis kasvaivaid kastaneid, pärni ja tammi pöökide ja õunapuudega, vaid vanadele puudele kasvatatakse järglased, kes emapuu surma korral oma esivanema koha üle võtavad.

Täna on Kadrioru pargis 20 tamme, mille vanuseks on hinnatud üle 300 aasta.

“Oleme tammedest loonud tõrupanga,” selgitab Järve. “kõikidelt vanadelt tammedelt on meil tõrud olemas.” Kuigi tõru elueaks öeldakse kuni seitse aastat, võetakse Kadrioru pargis uued tõrud igal aastal.

Kunagi Kadrioru tiigi ääres olnud hiiglaslik remmelgas, mis oma aja ära elas ja juba üle 20 aasta tagasi maha võeti sai oma järglased pistokstest. “Järglased on saanud suureks ja varsti saab hakata valikut tegema,” räägib Järve.

“Meil läks kontsertväljakul üks 300aastane tamm pooleks, teine pool seisab,” räägib Järve. “See on riski kaup – ühelt poolt peaks maha võtma, teiselt poolt ta näitab üles, et on iseseisvalt suuteline veel püsti seisma.” Seepärast ei hakata auväärses eas puud maha võtma. Aga tema lapsed juba kasvavad.



Viimane langenu

Viimaseks langenuks on üks huvitavaima väljanägemisega tamm, mil vanust üle 200 aasta.

“Tema eripära oli see, et ta kasvas poolenisti graniitrahnu peal. Kõik tingimused olid enam kui halvad, aga sellele vaatamata oli ta väga tubli,” meenutab Järve. “Kui me hommikul seda teada saime, siis me ikka kõik käisime temaga hüvasti jätmas.”

Ümber kukkunud tamme võimsad oksad on täiesti terved, mitte üht mädanikku ei ole. Aga otse juure kohalt on tihke tammepuit muutunud pehmeks olluseks. Pole ime, et see enam puu raskusele vastu ei pidanud.

“Kui mõelda, kaua ta on siin seisnud,” mõtiskleb Järve. “Tema ette on istutatud Eesti esimene hõbevaher. Sellel poisslapsel on 110 aastat vanust ehk ta istutati samal ajal kui kanti Russalka mälestussammast.”

Tamm seisis mäenõlvakul ning tema noorusajal oli tal vaade otse merele. “Arutasime, et tal on 200 ja pluss aastat, neid puid ees ei olnud. Ta on näinud merele, ta on näinud, kuidas õukond tuleb laevadega ja saabub paatidega Kadriorgu. Mida kõike ta näinud on, see on uskumatu, me ei oska seda isegi kirjeldada.”