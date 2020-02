Koos kaasautor Andreas E. Jakobiga kirjutatud "Palgasõduri" raamatusarjas ilmunud teos kirjeldab viimase kümne aasta Rootsi vägivaldset elu, mida saab võrrelda 90ndate Eestiga.

"Rootsi riigile tuleb väike naaber Eesti appi," avaldas endine kriminaalpolitseinik, eriteenistuse juht ja Tallinna abilinnapea Kalle Klandorf oma uue raamatu "Stockholmi ensüüm" esitlusel.

"Kas tõesti on asi seal nii hull?" küsis Klandorf ning leidis, et on küll. "Selle raamatu väljaandmine oleks Rootsis problemaatiline olnud. See näitab kultuuride kokkupõrget. Võime öelda, et kõik inimesed on sünnilt võrdsed, ent kui üks kultuur ei soovi leppida teiste kultuuridega enda kõrval, tekivad katastroofid," ütles autor oma raamatut tutvustades. Siiski jätkas ta, et raamat lõppeb hästi. "Rootsi riigile on väike naaber Eesti appi tulnud," avaldas ta oma teose lõpu.

Klandorf tõi oma raamatust paralleeli tänase päeva suurte probleemidega. Nimelt möllab raamatu kaante vahel gripp, mis läks lahti Hiina keemialaborist, mis oli mõeldud Hong Kongi inimestele ning ei kahjusta valgeid.

Tänapäev Rootsis meenutab 90ndate Eestit

Klandorf meenutas, et kui Eestis tapetakse aastas paarkümmend inimest, siis 90ndatel oli olukord kümme korda hullem. Ta viitas tänapäeva Rootsile, mis meenutab toonaseid aegu meil, kus gängid tulistavad üksteist. "See on aeg, mille ise oleme siin läbi elanud," märkis ta.

Ta ütles Pealinnale oma raamatut tutvustades, et paralleelid 90ndate Eesti ja tänase Stockholmi vahel on sedavõrd tugevad, et tal on tõsine mure rootslaste pärast. Ta osutas ka sellele, et Rootsi inimesed ei julge oma murest rääkida, kuid siin Eestis ning ilukirjanduse vormis saab ta probleemidele osutada.

Küsimusele, kas võiksime Tallinnas aastate pärast sarnaste probleemide ees seista, vastas kirjanikust abilinnapea, et ei tahaks seda uskuda. "Meie ühiskond pole nii avatud, kui Rootsis, oleme ääremaa ning siia jõuavad kõik maailma probleemid väiksema kaaluga ning meie ise oleme võimelised teiste vigadest õppima. Meie riik on õigel teel," avaldas Klandorf arvamust, lisades, et me anname hea meelega põgenikele abi, kuid kindlasti kontrollitakse neid, kes meile saabuvad.

Linna planeerimisega saab probleeme ennetada

"Ma tunnen sügavalt kaasa Rootsile, et asjad nii hulluks on läinud," sõnas ta ning osutas, et Tallinn peab õppima Rootsi kogemustest linna planeerimisel, et mitte vigu korrata. Ta märkis, et mõnes mõttes ongi kasuks, kui linna planeerimisega läheb rahulikult, sest siis saab ennetavalt koordineerida ning probleeme vältida.

Endise korrakaitsjana osutas ta, et seni on kõik hästi, kui kõik inimesed on seaduse ees võrdsed. "Kui keegi räägib, et elab omade seaduste järgi, siis on halvasti," sõnas ta ning rõhutas, et elame väga heas paigas. "Me elame oma tavade järgi, võtame sõpru hästi vastu, kuid need, kes tahavad oma maailmavaadet peale suruda... Eestlane on pika vihaga, parem teda mitte ärritada," sõnas ta.

Oma järgmises raamatus kavatseb ta puudutada perevägivalla teemat, kuid märkis, et see on alles plaanimise järgus.

Täna esitles Klandorf koos kaasautor Andreas E. Jakobiga oma põnevusromaanide sarja "Palgasõdur" viienda osa nimega "Stockholmi ensüüm". Seitsmeaastane immigrant Abdul, kelle isa suri kohaliku politseiniku südametuse tõttu, plaanib aastakümneid hiljem isale antud lubaduse ellu viia ja pühkida talle valusaid mälestusi tekitav paik maailmakaardilt.

"Palgasõdur. Stockholmi ensüüm" on saadaval Apollos ja Rahva Raamatus ning teistes hästivarustatud raamatupoodides.