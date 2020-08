GALERII! Kampaania kogub suurperede lastele koolitarbeid

"Iga uus päev toob teateid viiruse jätkuvast levikust ning teadmatust on omajagu. Üks on aga kindel - lapsed vajavad koolitööde tegemiseks õppevahendeid," tõdes Eesti lasterikaste perede liidu president Aage Õunap.

Eesti lasterikaste perede liit alustas 11. korda heategevusprojekti "Lapsed kooli", mille eesmärk on koguda suurperede lastele kooliminekuks vajalikke tarbeid. Sel nädalavahetusel koguvad vabatahtlikud koolitarbeid neljakümne kuues Selveri kaupluses üle Eesti ning järgmisel kahel nädalavahetusel saab heateo teha Tallinna ja Tartu Kaubamajas.

"Läbi viimase kümnendi oleme "Lapsed kooli" projektiga aidanud sadadel suurperede lastel kooliminekuks valmistuda, ent saabuva kooliaasta ootus on pisut teistsugune - viirusest tingitud väljakutsed argipäevas on vähendanud paljude perede toimevõimet. Iga uus päev toob teateid viiruse jätkuvast levikust ning teadmatust on omajagu. Üks on aga kindel - lapsed vajavad koolitööde tegemiseks õppevahendeid, ükskõik kas uusi teadmisi omandatakse kooliklassis või kodus karantiinis olles. Seetõttu on käesoleval aastal iga panus koolitarvete kogumise algatusse eriti hinnaline," lausus Õunap.

13. augustil Tallinnas Järve Selveris toimunud kampaania avamisel andis Selveri esindaja perekond Kurele, kus sirgub kolm koolilast, üle esimesed koolikotid koos vajalike tarvetega.

Tarbed koolilaadalt hea hinnaga



Selver AS-i juhatuse liikme Kristi Lombi sõnul on suurperede lastele vajalike koolitarvete kogumine väga hea algatus, mida toetab ka Selveris samal ajal kestev Koolilaat. "Selveri Koolilaadalt on võimalus saada koolitarbeid laias valikus ja väga hea hinnaga. Oleme pingutanud, et pakkuda parimat tootevalikut, mis kataks kõigi Eesti kooliminevate laste vajadused ja arvestaks erinevate perede võimalustega. Usume, et "Lapsed kooli" kogumiskorvidesse vajalike koolitarvete poetamiseks leidub Selveri kauplustes erinevaid ja taskukohaseid võimalusi igaühele, et anda oma väike panus suurperede koolilaste toetamiseks."

13.-16. augustini, neljapäeval ja reedel kell 16-19 ning laupäeval ja pühapäeval kell 11-15, on Selverites kohapeal vabatahtlikud, kelle kätte saab koolitarbed peale kassas tasumist viia. Oodatavate tarvete nimekirjas on vihikud, kirjutus- ja joonistusvahendid, käärid, liim, joonlaud ja palju muud õpilasele vajalikku. Täpsemaid juhiseid vahendite kohta saab samuti vabatahtlike käest. Kampaania viimasel päeval loositakse igas kaupluses annetajate vahel välja kinkekaardid.

21.-23. ja 27.-30. augustini, neljapäeval ja reedel kell 12-15 ning laupäeval ja pühapäeval kell 11-15, on kampaania vabatahtlikud Tallinna ja Tartu Kaubamajas.