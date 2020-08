GALERII! Katri Raik: kutsume peaministri komisjonide ette

Riigikogu korruptsioonivastase erikomisjoni juhi Katri Raiki sõnul on ministritele peamiselt kolm küsimust. "Küsimus on selles, kuidas valiti välja kolm bürood, kuidas otsustati ühe kasuks ja millist küsimust selle lepingu alusel lahendatakse," lisas Raik.

Riigikogu riigieelarve kontrolli erikomisjon ja korruptsioonivastane erikomisjon plaanisid erakorralist ühisistungit, kus arutada rahandusminister Martin Helme sõlmitud lepingut advokaadibüroo Freeh Sporkin & Sullivaniga.

Komisjonid soovisid näha ministrilt advokaadibürooga sõlmitud lepingut ning kuulda selle eesmärkidest ja sõlmimise asjaoludest.

Jürgen Ligi sõnul on küsimusi lepingu kohta kuhjunud palju ja riigikogu ei saanud enam oodata korraliste istungiteni, vaid oli sunnitud ministri välja kutsuma erakorraliselt.

Koalitsiooni saadikud istungil ei osalenud

Korruptsioonivastase erikomisjoni esimees Katri Raik märkis, et läbipaistvus on hea poliitika lahutamatu osa. "Kuna rahandusministri tegevus on olnud läbipaistmatu, on erikomisjonid sunnitud tema sõlmitud lepingut ja sellega seotud asjaolusid kontrollima," lisas ta.

Rahandusminister Martin Helme istungil ei osalenud. "Kuna minu info kohaselt koosolekut ei toimu, jäin juba oma varem paika pandud plaanide juurde ja ei viibi täna [esmaspäeval] Tallinnas," ütles Helme BNS-ile.

Riigikogu korruptsioonivastase erikomisjoni juhi Katri Raiki sõnul põhjendas Martin Helme nõunik ministri mitte tulekut sellega, et istungi kvoorumit pole koos ehk istungil ei osale piisavalt saadikuid. Vastavalt riigikogu kodu- ja töökorra seadusele on erakorralisel istungil komisjon otsustusvõimeline, kui kohal on üle poole komisjoni koosseisust.

"Istung on kokku kutsutud. Seaduse alusel ei ole ministril pädevust hakata otsustama kas riigikogu komisjoni istungid toimuvad või mitte. Ilmselt on koalitsioon kokku leppinud, et nad ei tule istungile, aga istung on kokku lepitud," ütles korruptsioonivastase erikomisjoni sekreteriaadi nõunik Anu Kärtner.

Katri Raiki sõnul oli kutse istungile saadetud, kuid minister ei vastanud komisjonidele oma osalemisest või mitteosalemisest otse. "Martin Helme nõunik andis oma mitteosalemisest teada ministeeriumi ametnikule, mitte komisjonidele. Meile ei ole minister üheselt vastanud," lisas ta.

Ära jäänud istungi asemel toimus arutelu, kus viibisid kohal riigieelarve kontrolli esimees Jürgen Ligi, korruptsioonivastase erikomisjoni esimees Katri Raik, komisjoni liige Andres Sutt ning riigikogu liige Riina Sikkut.

Uus istung nädala teises pooles

"Arutasime kohalolijatega ja jõudsime otsusele, et kutsume lähiajal peaministri oma komisjonide ette," ütles Katri Raik.

Raiki sõnul on ministritele peamiselt kolm küsimust. "Küsimus on selles, kuidas valiti välja kolm bürood, kuidas otsustati ühe kasuks ja millist küsimust selle lepingu alusel lahendatakse," lisas Raik.

Uus istung, kuhu oodatakse peaministrit toimub esimesel võimalusel, sõltuvalt peaministri ning komisjoniliikmete ajakavast. "See ei toimu homme, kuid eelduse kohaselt nädala teises pooles," ütles Raik.