GALERII! Kesklinnas saab taas nautida suvised pargikontserte

"Parim tagasiside on see, kui inimene tuleb kaldale ja tal on suur naeratus näol. Võib-olla on tegu inimesega, kes on pime ja pole ammu välja saanud või ratastoolis inimene, kes niisama spordisaali ei saa. See naeratus ongi kingitus," rääkis "Erilised purjetajad" projektijuht Külli Haava.