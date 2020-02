GALERII! Kõlvart: ajalooline mälu on usk, et meil on tulevikku

"Selleks, et meil ka 100 aasta pärast oleks ajalooline mälu, peame me armastama oma kodumaad ja võtma vastutuse ning ma olen kindel, et siin seisavad sellised inimesed!" ütles Tallinna linnapea Mihhail Kõlvart Eesti Vabariigi 102. aastapäevale pühendatud tseremoonial Reaali Poisi juures.

"Selleks, et meil ka 100 aasta pärast oleks ajalooline mälu, peame me armastama oma kodumaad ja võtma vastutuse ning ma olen kindel, et siin seisavad sellised inimesed!" ütles Tallinna linnapea Mihhail Kõlvart Eesti Vabariigi 102. aastapäevale pühendatud tseremoonial Reaali Poisi juures.

Vabariigi aastapäeva eel kogunesid Tallinna Reaalkooli, Gustav Adolfi Gümnaasiumi ja Westholmi gümnaasiumi esindajad Vabadussõjas langenud õpetajate ja õpilaste monumendi juures, et avaldada austust meie kodumaa minevikule, olevikule ja tulevikule.

Oma kooli tekleid kandvad noored rivistusid ausamba ümber ja pärast pidulikku lippude toomist ning hümni laulmist võtsid sõna Tallinna linnapea Mihhail Kõlvart ja Reaalkooli direktor Ene Saar.

"Igal rahval on enda ajalooline mälu, ka meie identiteedi osa on rahva uhkuse ja väärikuse selgroog – ilma selleta ei ole rahvust ega riiki. Sest ajalooline mälu ei ole ainult tagasivaade, see on usk, et meil on tulevikku," ütles Kõlvart.

Linnapea tuletas meelde Vabadussõja aegse sõjavägede ülemjuhataja kindral Johan Laidoneri sõnu: "Koolipoisid tõid meile usu, et meie võidame, ja see on suurim and, mis nad on andnud Eesti Vabariigile ta sünniajal."

"Nad armastasid oma riiki, mis oli nende usu võti ja võtsid oma riigi eest vastutuse ning maksid selle eest kõrgeimat hinda – oma elu," sõnas Kõlvart.

Reaalkooli direktor Ene Saar ütles, et kui ei oleks olnud neid inimesi, kes otsustasid seista Eesti iseseisvuse eest, poleks meil täna demokraatlikku riiki. "24. veebruar on meie kõigi kodude maa sünnipäev," ütles ta.

Saar rõhutas, et see on päev, mil mõistame eriliselt oma kodu tähendust ja tähtsust.

"See on ainsam koht maailmas, kus kõik räägivad eesti keelt ja kus enamusele meeldivad samad asjad – ilusad metsad, mererannad, valged ööd taevasse loitvate jaanitulede ja rõõmsate jaanitulelistega," ütles ta.

"Kodus on hea olla. Koju oleme alati oodatud, kodus tunneme end vabalt ja tunneme end kaitstult, kui nii on iga koduga, siis ongi elu ilus ja hea, oleme rõõmsad, terved ja hoitud!"

Tseremoonia lõpus asetati pärjad mälestussamba jalamile ning koolide segakooride esituses kõlas P. Sarapiku "Ta lendab mesipuu poole".

Traditsiooni, kus Eesti Vabariigi aastapäeva tähistamiseks kogunevad Tallinna Reaalkooli juurde kolm Vabadussõjast osavõtnud ja praegu Tallinnas tegutsevat kooli, et austada Vabadussõjas langenud õpilasi ja õpetajaid, taaselustas Tallinna Reaalkooli vilistlaskogu Eesti Vabariigi 80. aastapäeval 1998.