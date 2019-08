Algklassis õppiv Maria ütles, et hakkas alles eelmisel aastal raamatukogudes käima ja tahab lugemisprogrammis "Suvi raamatuga" osaleda ka tulevikus.

Tallinna Keskraamatukogu töötaja Merle Tanilsoo sõnul oli osalejaid tänavu isegi rohkem kui eelmisel aastal. Edukalt lõpetas programmi lausa 223 last. "Tegime lastele nimekirja, mille seast sai valida, 26 eestikeelset ja 25 venekeelset raamatut," rääkis ta.

Nimekirjas olid Tanilsoo sõnul juba need lasteraamatud, mis on valitud ka parimateks lasteraamatuteks. Noorte lugejate lemmikuteks osutusid Anti Saare Pärdi-lugude sarja kuuluvad teosed ning Katri Kirkkopelto "Popi" ja "Molli", Ilmar Tomuski "Hundi sõbrad", Kertu Sillaste "Mina olen kunstnik" ja Majda Koreni "Keeda mulle üks muinasjutt“. Tanilsoo sõnul on juba 16. aastat toimuv raamatusuvi jätkuvalt populaarne.

Venekeelsetest raamatutest olid hinnatumad autorid Aino Pervik ja Piret Raud, nende teoseid armastavad ka Eesti lapsed väga.

"Lugemisprogramm "Suvi raamatuga" on lastele heaks võimaluseks tulla raamatukokku ja näha, et raamatud on põnevad, et nende fantaasia saaks areneda. Nad on teretulnud, et olla raamatute seas," kinnitas Tanilsoo.

Tema sõnul on raamatukogus nimekirjad endiselt üleval ja lastevanemad, kelle lapsed raamatuid suvel ei lugenud, saavad lastele nende nimekirjade järgi põnevat lugemist ikkagi soovitada ja tulla raamatukogusse neid laenutama. "Mina emana näen, et alguses on hea, kui keegi on kõrval ja lapsevanemana soovitab, mida lugeda. Hea on, kui laps saab ka koos lugeda ja hiljem arutada – see on lugemishuvi tekitamiseks kõige-kõige parem."

Värske õhk kauba peale!

Algklassis õppiv Maria ütles, et hakkas alles eelmisel aastal raamatukogudes käima ja tahab sellistel üritustel nagu täna osaleda ka tulevikus. Tema lugemisprogrammi lemmikraamat oli "Mööblipood", kuna raamat oli naljakas ja üks tegelane, koer, oli samuti hästi naljakas. Kuigi pilte on raamatutes tore vaadata, on Maria arust lugu ise kõige tähtsam. Küsimusele, mida öelda neile lastele, kes veel ei osalenud lugemisprogrammis, aga järgmine aasta võiks seda teha, vastas Maria: "See on väga tore ja lugeda on väga lõbus".

Samuti algklassis õppiv Rubi ütles, et tema lemmik oli hoopis "Onu Mati loomaarst". "Need olid nii naljakad lood. Vaatan raamatutes pilte ka, aga rohkem siiski loen, sest mulle meeldib väga lugeda," kinnitas Rubi. Neile, kes veel ei osalenud lugemisprogrammis, sõnas tüdruk julgustuseks, et järgmine aasta võiksid ka nemad osaleda, sest "lugemine viib sind erilisse maailma ja lugeda on tore".

Neljandas klassis õppivad poisid Eldor ja Imre ütlesid, et neile meeldisid raamatud "Hundi sõbrad", sest seal oli juttu aitamisest ja sõprusest ning "Keeda mulle üks muinasjutt", kus kaks esimest muinasjuttu olid hirmsad, aga viimane oli tore. Samuti julgustasid poisid teisi lapsi järgmisel suvel programmis osalema, sest "see on hea üritus ja meile meeldib lugeda."

"Kui sa lähed raamatukokku raamatut küsima, saad ka värskes õhus kõndida," lisas Eldor. "Paljud raamatud on hästi toredad ja neid on vahva lugeda. Samuti on paljudes raamatutes õpetusi, kuidas midagi teha. Lugesin ühte raamatut "Mina olen kunstnik" ja sain palju huvitavat teada."

Poiste sõnul on pildid raamatus väga tähtsad. Eldori sõnul ei taha ta neid lugeda raamatuid, milles pilte pole. "Mina olen paar korda lugenud selliseid raamatud, kus pilte pole ja need on olnud täitsa toredad," ütles Imre kõrvalt.