GALERII! Lasnamäed külastas koostöökohtumisel Valgevene suursaadik

"Põhja-Tallinn pole seni koostöölepet Valgevenega sõlminud, kuid tänase kohtumisega astuti samm ühisleppe suunas," kommenteeris külalisi võõrustanud Lasnamäe linnaosa vanem Andres Vään.

Täna kohtusid Valgevene suursaadik Vjatšeslav Katšanov, Lasnamäe linnaosa vanem Andres Vään, Maardu linnapea Vladimir Arhipov ja Põhja-Tallinna linnaosa vanem Peeter Järvelaid, et arutada koostööd sotsiaalhoolekande, kultuuri, kommunaalmajanduse ja ettevõtluse alal.

Lasnamäe linnaosal on sõlmitud koostöölepe Minski linna Partisani rajooniga, Maardul on lepe Frunze rajooniga. "Põhja-Tallinn pole seni koostöölepet Valgevenega sõlminud, kuid tänase kohtumisega astuti samm ühisleppe suunas," kommenteeris Vään. Ta tõdes, et vahepeal on Lasnamäe leppepõhine koostöö vaibunud, kuid tänane kohtumine peaks seda muutma.

Kohtumisel lepiti kokku, et kevadel sõidab Eesti kolme omavalitsuse ametnike delegatsioon Minski. "Loodame teha selles osas koostööd nii Eesti saatkonnaga Valgevenes kui ka Riigikogu Eesti-Valgevene toetusrühmaga," avaldas Vään lootust.

Lasnamäel elab suur Valgevene kogukond – ligikaudu 11 700 valgevenelast.