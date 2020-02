Eile õhtul toimus Mustamäel Männi pargis Eesti Vabariigi 102. sünnipäevale pühendatud kontsertetendus "Rahuaeg", kus astus lavale vokaalansambel Estonian Voices ja kõlasid Viivi Luige tekstid.

"Kui me aastapäevakontserti kavandasime, siis ei saanud üle ega ümber 2. veebruaril täitunud ümmargusest tähtpäevast – Tartu rahu 100. aastapäevast," räägib Mustamäe linnaosa vanem Lauri Laats. "Kiires argipäevas me enamasti ei mõtle paljude oluliste mõistete tegeliku väärtuste üle, kirjanik Viivi Luik on selle väga täpselt sõnastanud: "Kui ei näegi elu jooksul sõdu, ega siis ei tea, mis maik on rahuajal." Sealt hakkaski mõte hargnema."

Laatsi sõnul on rahul palju erinevaid avaldumisvorme – hingerahu, meelerahu jne –, millega puutub igaüks meist kokku iga päev.

"Ma loodan, et Eesti Vabariigi auks korraldatav pidu Mustamäel pakub inimestele muusikalise elamuse kõrval just nimelt ka seda – mõtteainet, rahulikku rõõmu, rahu hinge," ütles Laats. "Ürituse kuraator on ka tänavu Lehari Kaustel, kelle nimi ei vaja Mustamäel lähemat tutvustamist, enamik meie suurtest vabaõhuüritustest on sujunud tema taktikepi all. Kutsun kõiki neljapäeva õhtul Männi parki, kohtumiseni!"

Eesti viimase aastakümne säravaimat vokaalansamblit Estonian Voices on pärjatud mitme auhinnaga, eksperimenteerimislembese vokaalseksteti ampluaa hõlmab jazzi, klassikalist muusikat ja folki, repertuaar koosneb nii originaalloomingust kui ka rahvamuusikast, teiste hulgas isegi paarist pop-hitist. Ansambli nutikas stiil lõimib mängulisust absoluutse tehnilise meisterlikkusega, mida ühendavad kelmikas naeratus ja hurmav annus vokaalset helikunsti.

Eesti Vabariigi 102. sünnipäevale pühendatud kontsertetendus "Rahuaeg" on tasuta, algus kell 18, kõik on oodatud!