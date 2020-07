GALERII! Ratas: me saame võitu ka viiruse uuest lainest

"Te kõik olete teeninud ära suure tänu ja tunnustuse, teie panus kriisi kõige kriitilisematel hetkedel väärib ainult siirast imetlust," ütles peaminister Jüri Ratas täna eesliini töötajatele pühendatud tänuüritusel. "Kõigi eestimaalaste käitumine on olnud neil rasketel kuudel väga mõistlik. Mitte ükski piirang ega keeld ei töötaks, kui me neisse ei usuks ega nende järgi oma käitumist ei seaks."

Ratase kutsel kogunesid reedel Tallinna botaanikaaias toimuval tänukontserdil erinevate elualade esindajad, kes olid valitsusele abiks eriolukorra lahendamisel. Ratas tänas oma kõnes tervishoiutöötajaid, teadlasi, päästeametnikke, politseinikke, kaitseväelasi ja kaitseliitlasi, terviseameti ja häirekeskuse töötajaid, ettevõtjaid, ametnikke, haridus- ja sotsiaaltöötajaid, diplomaate ja konsulaartöötajaid, ajakirjanikke ja meediatöötajaid, vabatahtlikke, kohalike omavalitsuste ja põhiseaduslike institutsioonide esindajaid ning kõiki Eestimaa inimesi.

"Me oleme ühiskonnana ja igaüks eraldi olnud raskes olukorras, oleme olnud määramatuses, ümbritsetud rasketest uudistest, otsinud selles tõsikindlaid teadmisi, proovinud toetuda parimatele nõuannetele ning leida koos just need õiged lahendused," rääkis Ratas.

Olles näinud Eesti inimeste usku ja käitumist, tublidust ja abivalmidust, siis on Ratas enda sõnul ühest kindlast hetkest alates olnud veendunud, et Eesti saab selle kõigega koos hakkama. "Oleme seni saanud toime ja saame võitu ka siis, kui viirus uue lainena tagasi tuleb, toetudes siis juba omandatud kogemustele ja teadmistele."

Vajalik tunnustus

Tallinna munitsipaalpolitsei juhi Aivar Toompere sõnul oli selline tänuüritus väga vajalik. "Et peaminister kutsus kokku need, kes eesliinil töötasid ja ütles tänud nii neile, kes seda rasket tööd tegid, kui ka tänusõnad kogu Eesti rahvale, kes tegelikult ju küllaltki kuulekalt allusid eriolukorra korraldustele," nentis Toompere.

Tema sõnul on aeg-ajalt vaja selliseid pisikesi asju, mis lähevad südamesse. "See ongi üks selline asi, mis läheb ka südamesse. Et märgatakse ja öeldakse ka tänusõnad edasi," sõnas ta.

Toompere sõnul mõjutas eriolukord munitsipaalpolitseid väga palju. "Meile tuli ju ülesandeid juurde seoses mänguväljakute ja spordiväljakute sulgemisega. Teinekord kontrolliti ööpäevas 600 mänguväljakut ära, lisaks veel toitlustuskohad," rääkis Toompere.

Palju oli tema sõnul abi ka vabatahtlikest. "See kriis õpetas meile uusi asju, üks neist oli ka vabatahtlike kaasamine," nentis Toompere. Kui peaks tulema viiruse teine laine, siis ollakse selleks tema kinnitusel veelgi paremini valmis. "Meil on kontakte, meil on olemas inimesi, kes tahavad käia ka vabatahtlikena sellistes olukordades aitamas meid. Seekord saaksime veel paremini hakkama."

Tunnustus kogu eesti rahvale

Kriisistaabi meditsiinijuht doktor Arkadi Popov nentis, et tal on suur au võtta vastu tunnustus, mis tegelikult kuulub kogu Eesti rahvale. Koroonakriis osutus tema sõnul tõsiseks väljakutseks igale meie riigis elavale inimesele. "Olen veendunud, et Eesti rahvas sai selle kriisiga hästi hakkama, kuna olenemata elukohast, suhtluskeelest ja rahvusest, avaldas sellele kontsentreeritud vastupanu, avaldas usaldust riigi poolt kehtestatud meetmetele ja võttis väga tõsiselt tervishoiusüsteemi poolt antud soovitusi," sõnas ta.

Popov kinnitas, et teab väga hästi, mida tunneb inimene, kes peab kandma kogu valve jooksul isikukaitsevahendeid. Kes intensiivravis hoolitseb patsiendi eest, keda ta võib olla ei suuda enam aidata ja keda kodus ootab riskigruppi kuuluv lähedane, kellele meedikust sugulane võib osutuda surmavalt ohtlikuks. "Just nende õlgadele langes kõige raskem pandeemiakoorem," ütles Popov.