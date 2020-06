GALERII! Roosikrantsi tänaval elati juba varasel rauaajal

"Arheoloogi jaoks on loomulikult kõige põnevam leid ikkagi varase metalliaja potikillud. Käsitsi valmistatud potid, mis on pärit esimesest aastatuhandest enne Kristust. Need on ilmselgelt seotud elutegevusega, mis on siin alal toimunud," rääkis arheoloog Rivo Bernotas.

Tallinna kesklinnas tuli Roosikrantsi tänava taastusremondi alustamise järel välja väärtuslikke arheoloogilisi leide, mistõttu seiskusid ajutiselt ka ehitustööd. Arheoloogilisi väljakaevamisi teostava Arheox OÜ asutaja, arheoloog Rivo Bernotase sõnul loodetakse esmaste uuringutega ühele poole jõuda järgmisel nädalal.

"Praegu on meil 10-15 inimest korraga objektil ja loodame selle esimese Roosikrantsi tänava lõigu Kaarli puiesteest kuni linnavalitsuse väravateni järgmise nädala jooksul läbi uurida," rääkis Bernotas. "Kuidas edasi, seda on raske kommenteerida, kuna pinnas ei ole veel lahti võetud. Me ei tea, mis seal all paikneb."

Paus 1200 aastat

Bernotase sõnul on arheoloogiliste uuringute esimese päeva jooksul tuvastatud alalt asustuse jäljed esimese aastatuhande keskpaigast enne Kristust kuni seitsmeteistkümnenda sajandini välja. "Varasemad ladestused pärinevad varasest rauaajast, siis on vahepeal ligikaudu 1200 aastat, kus ei toimunud midagi ja järgmised elutegevuse jäljed on umbes kolmteistkümnenda sajandi keskpaigast," selgitas Bernotas. Järgnevad leiud Liivi sõja ajast ja Põhjasõja eelsest perioodist. "Sealt edasi on juba põhimõtteliselt praeguse aja tänavatäite kihid."

Varasest rauaajast on lisaks potikildudele leitud ka postiaugud, mis võivad viidata hoonele või eluasemele. "Siis avastasime kolmeteistkümnenda sajandi teise poole tuleaseme ja ka mingit sorti postiaugud. Näib, et siin on ikkagi olnud ala, kus on elatud," arvas Bernotas. Põneva leiuna avastasid arheoloogid ka 15.-16. sajandist pärineva nikerdustega luust noapea. Sel ajal oli Roosikrantsi tänaval juba kivisillutisega maantee, mis suundus lõuna suunas.

Bernotase sõnul haakuvad leiud üsna hästi mujal piirkonnas tehtud kaevamiste tulemustega. "Vabaduse platsi kaevamistel kümme aastat tagasi avastati siit praegusest kaevandusest põhja poole jälgi ka kiviaegsest asustusest, mida me siit leidnud ei ole," nentis Bernotas. Samas on piiravaks teguriks ka väljakaevamiste piiratud ulatus, kuna arheoloogid tegutsevad üksnes ehituse alal kitsas torutrassis. "See seab omad piirid. Ei saa võtta lahti nii suurt ala kui tahaks ja tööde etteantud iseloom määrab paljuski ka selle, kus arheoloog uurida saab."

Tänava valmimine võib venida

Abilinnapea Andrei Novikov nentis, et mõistagi tuleb nüüd paik põhjalikult läbi uurida, sest leiud annavad palju väärtuslikku informatsiooni linna ajaloost. "Samas võib aga teeremont ja sellest tingitud ebamugavused veidi venida. Muutunud olukorras oleme sunnitud tööde graafikut ja võimalik, et ka projekti muutma."

Roosikrantsi tänaval ning Kaarli puiesteest kuni Pärnu maanteeni uuendatakse sõidu- ja kõnniteede katted, korrastatakse äärekivid ja liikluskorraldus ning rajatakse sademevee ärajuhtimiseks kanalisatsioon. Esimese etapi tööd hõlmavad lõiku Kaarli puiesteest kuni majani Roosikrantsi 10a.

Remondi tõttu on piirkonnas liiklus ajutiselt häiritud ning tööde lõigus on suletud tänav tavaliiklusele.