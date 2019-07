26. juulil külastas Lääne-Tallinna Keskhaiglat sotsiaalminister Tanel Kiik, et haigla juhtkonnaga arutada haigla hetkeolukorda, tulevikuväljavaateid ja arengusuundasid.

"Tallinna keskhaiglatel on Eesti tervishoiusüsteemis oluline roll. Lisaks Harjumaa elanikele teenindavad nad suuremat osa Põhja-Eesti ja ka teiste maakondade inimesi. Lisaks asub Lääne-Tallinna keskhaiglas Eesti suurim nakkushaiguste kompetentsikeskus," ütles sotsiaalminister Tanel Kiik. "Täna kasutuses olevad 40-60 aastat vanad haiglahooned on aga amortiseerunud ega vasta kaasaegsetele vajadustele. Seetõttu on mõistlik rajada tänaste hoonete asemele uus kaasaegne haigla, mis võimaldab jätkata nüüdisaegset ravitööd ka järgmise 50 aasta vältel."

Lääne-Tallinna Keskhaigla juhi Imbi Moksi sõnul toetab ta igati uue, kõikidele tänapäevastele nõuetele vastavate ruumide ja seadmetega haigla ehitamist. Kuni uue haigla valmimiseni tuleb aga tagada parim võimalik abi patsientidele ning kaasaegsed tingimused haigla töötajatele ka praegustes üksustes. "Järk-järgult parandame haiglaravil viibivate patsientide olmetingimusi, renoveerides ja uuendades haigla statsionaarseid osakondi. Samuti peame oluliseks pakkuda ambulatoorseid vastuvõtte erinevates Tallinna linnaosades. 2018. aasta algul avasime kaasaegse tervisekeskuse Mustamäel ning lähiaastatel valmib sarnane pere- ja eriarste ning teisi spetsialiste koondav keskus ka Põhja-Tallinna linnaossa," ütles Imbi Moks. "Patsiendile on kõige tähtsam asjatundlik ja kvaliteetne ravi ning kahtlemata käib see käsikäes haigla pideva arenguga."

Kiik külastas haigla eri osakondi ja jõudis järeldusele, et haiglas tehakse head tööd. "Eesmärk oli tutvuda Lääne-Tallinna keskhaigla töö ja plaanidega, mis puudutavad üleminekuperioodi. Ka seda, et kui palju meil on vaja investeeringuid teha, et katta tänaseid haigekassa lepingid ning samas ka seda osa, mis puudutab sotsiaalministeeriumi tööd ja seadusandludt," ütles Kiik pärast külastuse lõppu. Tema sõnul oli üldpilt väga positiivne, sest inimestele pakutakse heal tasemel tervishoiuteenust. Ta rõhutas ka, et personali osas on pilt väga stabiilne: arstide, õdede ning hooldajate osakaal on üldjuhul sarnane. "Tundub, et see on nii patsiandile kui ka töötajatele bväga positiivne asutus," ütles Kiik.

Ta tõi eraldi välja veel, selle, et Lääne-Tallinna keskhaigla erakorralise meditsiini osakonnas on mõeldud sellele, kuidas patsiente võimalikult vähe jooksutada ning pannakse neile juba osakonnas viibimise aja jooksul järgmiste arstide vastuvõtu ajad kinni. "See on väga positiivne," rõhutas minister. "See, et inimest ei jooksutata erinevate asutuste vahel, peaks olema inimkeskse meditsiini põhimüte," ütles minister.

Ta jätkas veel, et haigla murekohad olid tal varem teada. "Üksuste hajali paiknemine lisaks amortisatsiooniastmele on see mis ei vasta enam tänapäevastele nõudmistele aga ka inimeste endi mugavusvajadusele ega ka arsti mugavusele - kui inimest peab liigutama eri üksuste vahel ja eri linnaosade vehel - see lihtsalt ei ole mõistlik," ütles sotsiaalminister.

Aastaks 2027 on kavas koondada Ida- ja Lääne-Tallinna Keskhaigla tegevused ühte haiglaorganisatsiooni ning rajada täna kasutuses olevate amortiseerunud haiglahoonete asemel uus meditsiinilinnak aadressile Narva mnt 129, 129b.

Lisaks uuele Tallinna Haiglale jäävad kõikidesse Tallinna linnaosadesse esmatasandi tervisekeskused, et kodulähedane esmatasandi arstiabi oleks ka tulevikus kättesaadav igal pool Tallinnas.

Tallinna Haigla rajamise plaan oli 4. juulil arutelul valitsuskabinetis, kus anti rahandusministeeriumile ja sotsiaalministeeriumile ülesanne analüüsida haigla rajamise finantseerimise võimalusi.

Lääne-Tallinna Keskhaigla on ligi 500 voodikoha ja 1800 töötajaga raviasutus, kus pakutakse patsientidele kõrgel tasemel nüüdisaegset raviteenust.