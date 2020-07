"Tulenevalt inimeste pikemast elueast on ka Eestis paraku tõusutrendis dementsuse ja mäluprobleemidega inimeste arv, kes vajavad spetsiaalset lähenemist ning kohandatud väärikat, turvalist ja kodust elukeskkonda," ütles sotsiaalminister Tanel Kiik.

Kiik avas täna Keila lähistel Eesti esimese spetsiaalselt dementsusega inimeste jaoks ehitatud kodu. Uues 49 voodikohaga kodus hakatakse koolitama ka erialaspetsialiste ning nõustama dementsussündroomiga inimeste lähedasi.

"Tulenevalt inimeste pikemast elueast on ka Eestis paraku tõusutrendis dementsuse ja mäluprobleemidega inimeste arv, kes vajavad spetsiaalset lähenemist ning kohandatud väärikat, turvalist ja kodust elukeskkonda," ütles Kiik. "Sellest lähtuvalt on uute kodude loomine ning olemasolevates eakate kodudes vastavate keskkonnakohanduste tegemine väga tervitatav ja vajalik. Riik toetas 2019. aastal kokku 806 hooldekodukoha kohandamist dementsusega inimestele."

Maailma Terviseorganisatsiooni andmete kohaselt tõuseb järgmise 30 aastaga maailmas dementsusega inimeste arv 132 miljonini. Eestis on dementsussündroom aladiagnoositud, kuid erinevate hinnangute kohaselt puudutab see 21 000 inimest ning nende lähedasi. Keskmiselt lisandub aastas 3500 dementsussündroomi diagnoosiga inimest.

Juhtumeid pea igas suguvõsas

"Peaaegu igas suguvõsas olnud juhtumeid, kus eakas lähedane või tuttav on tavaliselt kõrge ea või kaasuvate haiguste tõttu kaotanud oma mälu ja toimetulekuoskused," tõdes Benita Kodu juhatuse liige Marilin Vaksman. "Kuna hooldusteenuse nõudlus ning mäluhäiretega inimeste arv on ajaga aina kasvanud, nägime suurt vajadust juurdeehituseks, mis arvestaks just selliste inimeste erivajadustega," sõnas ta.

Vaksmani sõnul on projekteerija, sisekujundaja ning tegevusterapeutide koostöös tehtud juurdeehitusse mitmeid uudseid lahendusi, mis muudavad elukeskkonna tulevaste elanike jaoks koduseks, mugavaks ning toimetulekut toetavaks. Uus 49 voodikohaga hoone on ühendatud olemasoleva kompleksiga galerii-koridori kaudu kahel korrusel. Iseseisvalt õues viibimiseks on dementsussõbralikus majas turvaline aed koos aiamajaga ning neli talveaia tüüpi rõdu, kus saab käia aastaringselt värsket õhku hingamas. Elanike kasutuses on privaatsemad temaatilised elutoanurgad, eraldatud tegevusruum ning teraapiliste vahenditega sensoorikatuba. Kõik ruumid on ligipääsetavad ka liikumisraskustega inimestele.

Juurdeehituse projekteeris arhitektuuribüroo Luhse ja Tuhal OÜ, koduse sisekujunduse lõi Sirje Kadalipp. Samad tegijad on loonud ka kogu Benita Kodu. Tööd viis ellu ehitusfirma Kamo Ehitus OÜ.

Spetsiaalse teenuse väljatöötamise üheks eesmärgiks on ühiskonna teadlikkuse tõstmine dementsusest ning dementsussündroomiga inimeste lähedaste ja spetsialistide koolitamine. Nii on 50 Benita Kodu töötajat läbinud Tervise Arengu Instituudi pilootprojekti raames korraldatud põhjaliku dementsuseteemalise koolituse. See võimaldab personalil tegeleda teiste spetsialistide ja lähedaste nõustamise ning koolitamisega.