Baltikumi suurim maalitud ja tuunitud rakseveokite show-näitus tõi Tallinna Lauluväljakule 20. juulil üle 16 miljoni euro eest autosid.

Tallinn Truck Show ürituste seeria viienda aasta juubel toimus 20. juulil 2019 Tallinna Lauluväljakul, seal demonstreeritud rekkate kogumaksumus ületas mäekõrguselt kõik lauluväljakul esinenud välismaa megastaaride kontsertide produktsioonid.

Rekkate kogukaal ületas 1000 tonni piiri ning kui kõik näituseautod ritta panna, siis tuleks kolonn ligi kahe kilomeetri pikkune. Pooled autod saabusid Tallinna juba reedel, mil politsei poolt turvatud kolonn sõitis sadamast lauluväljakule.

Iga näituseauto oli omaette kunstiteos, mille loomiseks võis olla kulunud kuni aasta. Maalitud ja tuunitud veokid teevad kõik ka igapäevatööd, vedades nii riigisiseselt kui üle Euroopa erinevatest kaupadest ja materjalidest betoonini välja. Keskmiselt sõidavad need rekkad aastaga maha 150-300 000 kilomeetrit.

Lisaks näituseautodele sai vaadata ka veoautokrossi, moto- ja autodriftinguid, Jaan Roose slackline-i showd, laste teatrietendust.

Tallinn Truck Show on Baltimaade suurim kunstiliselt kujundatud ja tuunitud raskeveokite näitus. Sellel aastal oli Tallinn Truck Show juubeli raames kohale kutsutud rekordarv näituseautosid. Lisaks ainukordsele võimalusele näha maailmatasemel rekkasid oli kavas palju muud põnevat: ekstreemsed etteasted, driftijad, trikitajad, kontserdid, maitseelamusi pakkuvad toitlustajad ning fantastiline noorte- ja lasteala.

Üheks eriliseks osalejaks oli Šveitsist pärit tõeliselt kaunis ja originaalne maailma tipptasemel airbrush-maaleri kunstiteos "Monichina", mis on pühendatud Albert Einsteinile. Peale selle sai imetleda teisi samal tasemel ja esimest korda Eestit külastavaid ülivõimsaid rekkasid ka mitmest teisest Euroopa riigist.

Tallinn Truck Show 2019 peaesinejaks oli Soome power-metal ansambel Stratovarius. Tegu on põhjanaabrite ühe kõigi aegade tuntuima bändiga maailmas, keda peetakse koos Saksa bändidega Helloween, Blind Guardian ja Gamma Ray power-metali suurimateks mõjutajateks maailmas. Stratovariuse liikmed on väga põnevil, et saavad taaskord Eestisse naasta ja anda võimsa suurkontserdi, kus nad lubavad paljude fännide rõõmuks mängida kõiki enda parimaid hitte, sealhulgas "Black Diamond", "Hunting High and Low" ja "Eagleheart". Lisaks esinesid Shanon, Metsatöll, Anne Veski ja Up the Sky.



Tallinn Truck Show peakorraldaja on puiduala transpordivahenditele spetsialiseerunud firma Forest Steel OÜ. Ürituse eesmärk oli rasketranspordiala tuntuse suurendamine ja selle harrastuse levitamine kogu Baltikumis. Osa võtsid paljud transpordifirmad, rasketehnikaga seotud ettevõtted jpt. Külalistel oli võimalus tutvuda mitmete turuliidrite tootevaliku ja teenustega.