GALERII! Tallinna kesklinna vanem: kutsun kõiki linnaaeda pidama!

"Linnaaed on hea võimalus olla loodusele lähedal," ütles Tallinna kesklinna vanem Vladimir Svet pärast külaskäiku Ameerika aeda ja aiamööbli valmistamise töötuppa.

Svet soovitas kõigil, kes tahaksid aeda pidada, kesklinna valitsusega ühendust võtta – isegi, kui tänavuseks on midagi istutada ja külvata juba liiga hilja, siis võib varakult alustada järgmise aasta plaanidega.

"See on hea võimalus inimestel roheluses käia ja natuke tööd teha," ütles Svet. Vastutustundliku inimesena on tema hästi aru saanud, et aed tähendab kohustust. Seepärast ta tänavu endale peenrakasti ei võtnud. "Mina tegelen selle aia alustamise ja tööle hakkamisega," ütles Svet ja sõnas, et tal on mõne kolleegiga juttu olnud, et võib-olla võiks järgmiseks aastaks mitme peale peenrakasti võtta.

"Mulje Ameerika aiast on mul väga hea," ütles Svet ja kiitis rõõmsalt, et see pole kesklinnas sugugi ainus aed. "Püssirohu tänaval on näiteks Aafrika aed," ütles Svet, kelle hinnangul on kesklinnas veel vähemalt kolme-nelja kogukonnaaia jagu ruumi.

Ameerika aias vaatles Svet ka aiamööbli valmistamise töötuba, milles Lasnaidee projektijuht Anton Küünal õpetas euroalustest aiamööblit tegema.

"See on väga meeldiv, kui aeda tekivad sellised istumiskohad," ütles Svet. "Aiamööbli valmistamise töötuba oli kesklinna valitsuse tellitud," ütles ta. Ameerika aed endise lastestaadioni kohal on saamas mõnusaks vabaaja veetmise kohaks, kus on lisaks aiamööblile ka korvpalliplats ning paari päeva pärast avatakse rannavolle plats, lauatennise lauad on juba olemas ja tihedas kasutuses.

Linnaaianduse entusiast ja Ameerika aia üks eestvedajaid Elisabeth Sinipalu ütles, et aiamööbli valmistamise töötoa päevadel käis eri aegadel läbi hulgaliselt rahvast. "Oli ka selliseid võõraid, kes näiteks oma õhtujooksul olles peatusid meie juures ja tegid natuke tööd," rääkis Sinipalu euroalust peitsides.

Anton Lasnaideest ütles, et euroalustest mööbli valmistamisega saab hakkama igaüks. "See on tegelikult väga lihtne," sisendas Anton optimismi kõigisse, kes proovida tahaksid. "Ka lapsed võivad siin proovida lihtsamaid töid teha," ütles Anton ja üritas õpetada ühele väikemehele haamri kasutamist.