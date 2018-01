Eesti Panga muuseumis esitleti täna PyeongChangi olümpiamängudel osalevale Eesti koondisele pühendatud Eesti Panga meenemünti ja Omniva postmarki koos esimese päeva ümbriku ja templiga.

10-eurose nimiväärtusega hõbemündil on kujutatud sportlast, kelle kuju ilmub nähtavale just nagu klaasile langevatest lumekristallidest, postmargil ja esimese päeva ümbrikul on kujutatud talviselt kargel taustal sportlaste figuure.

Eesti Olümpiakomitee president Urmas Sõõrumaa avaldas tänu Eesti Pangale ja Omnivale, kes on Eesti olümpiakoondiste auks meenemündi ja postmargi väljaandmisest kujundanud ilusa ja järjepideva tava. "See tava aitab talletada olümpialiikumise ajalugu ja olümpiaemotsiooni. Samuti näitab see spordi ja olümpiamängude tähtsust Eesti ja eestlaste jaoks – olümpia on väga palju enamat kui üksnes spordivõistlus. Sport pole vaid füüsiline pingutus, vaid keha ja vaimu terviku tähistamine ning kultuuri ja ühiskonna üks alustalasid," ütles Sõõrumaa.

Eesti Panga president Ardo Hansson ütles mündi esitlusel, et igaüks, kes oma riiki olümpiamängudel esindab, on sangar. Meenemündiga avaldame tema sõnul tunnustust sportlastele, nende treeneritele ja toetajatele töö eest, mida nad on teinud olümpiale saamiseks. "See münt on ühtlasi tunnustus spordile ja kõigile spordiga tegelevatele inimestele. See võib olla igaühe olümpiamedal," ütles Hansson. Eesti Pank on teinud Eesti Olümpiakomiteega koostööd juba 1992. aastast. Tänavune taliolümpiamängude münt on järjekorras juba kümnes Eesti spordile pühendatud münt. Sealjuures ei ole alates 2004. aastast möödunud ühedki olümpiamängud nii, et nende puhul poleks Eestis emiteeritud meenemünti.

Omniva juhatuse esimees Joona Saluveer ütles, et olümpiamarkide traditsioon sai alguse 1992. aastal Barcelona mängudega ning alates sellest ajast on margi või margid saanud kõik olümpiad. "Kokku on koos täna ilmuva PyeongChangi taliolümpiale pühendatud margiga ilmunud 19 olümpiamarki, lisaks on ilmunud kuus marki olümpiasangarite võitude jäädvustamiseks. Mul on hea meel, et margid on aidanud kõiki neid hetki jäädvustada ja väärtustada," ütles Saluveer.

Eesti olümpiakoondise auks emiteeritaval 10eurose nimiväärtusega hõbemündil on kujutatud sportlast, kelle kuju ilmub nähtavale just nagu klaasile langevatest lumekristallidest. Lisaks on reversil mündi nimiväärtus 10 eurot koos eurotähisega ja Eesti Olümpiakomitee logo. Mündi aversil on kujutatud Eesti Vabariigi suur riigivapp, tekst "Eesti Vabariik" ja aastaarv 2018. Proof-kvaliteediga meenemünt on prooviga 925, kaalub 28,28 grammi ja selle läbimõõt on 38,61 mm. Müntide tiraaž on 2000, mündid on vermitud Leedu Rahapajas. Kujunduse autor on Itaalia disainer Carmen Testa. Olümpiamündi nimiväärtus on 10 eurot ja seda saab soetada hinnaga 40 eurot. Omniva e-poes ja mitmetes postkontorites on olümpiamünt praeguseks juba läbi müüdud, veel on münte saada Eesti Panga muuseumipoes ja tõenäoliselt ka osades postkontorites.

Postmargil ja esimese päeva ümbrikul on kujutatud talviselt kargel taustal sportlaste figuure – margil kiiruisutajat ning esimese päeva ümbrikul suusahüppajat. Postmargi nominaalväärtus on 1,50 eurot, mis on rahvusvahelise lihtkirja tariif. Margi tiraaž on 40 000 ja trükitud on see trükikojas Vaba Maa. Koos postmargiga ilmub esimese päeva ümbrik ning kasutusel on esimese päeva tempel. Postmargi, esimese päeva ümbriku ja templi kujundas margikunstnik Indrek Ilves.