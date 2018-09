GALERII! Tondiraba jäähallist sai curlinguareen!

"Jää on esmaklassiline ja mängijate tagasiside nii jääle kui ka võistluste tehnilisele korraldusele on positiivne," kommenteeris Euroopa meistrivõistluste korraldusmeeskonna juht Fred Randver.

"Jää on esmaklassiline ja mängijate tagasiside nii jääle kui ka võistluste tehnilisele korraldusele on positiivne," kommenteeris Euroopa meistrivõistluste korraldusmeeskonna juht Fred Randver.

Sel nädalavahetusel toimub Tallinnas korraga kaks curlingu maailmakarika etappi meeste ja naiste arvestuses ning esmakordselt on võistkondadel võimalik mängida tänavuste Euroopa meistrivõistluste A grupi areenil.

Tondiraba jäähalli peaareeni valmistas curlinguvõistlusteks ette tulevaste Euroopa meistrivõistluste A grupi jäämeister šotlane Mark Callan. Callanit peetakse maailma üheks parimaks curlingu jäämeistriks.

"Jää on esmaklassiline ja mängijate tagasiside nii jääle kui ka võistluste tehnilisele korraldusele on positiivne. Korraldus sujub ning suuremaid probleeme ei ole tekkinud, kuna suhtusime võistlusele eelnevasse ettevalmistusse väga põhjalikult. Just kõrge korralduse tase on see edu võti, mis toob Eestisse jälle ja uuesti mängima maailma parimad curlinguvõistkonnad," kommenteeris Euroopa meistrivõistluste korraldusmeeskonna juht Fred Randver.

Tallinnas toimub samaaegselt maailmakarika etapp naistele WCT Tallinn Ladies Challenger ja meeste turniir WCT Tallinn Mens Challenger. Võistlusest võtab osa kokku 30 võistkonda ja üle 120 curlingumängija, kellest ca 100 tuli välismaalt. Teiste seas osalevad võistlustel oma võistkondadega ka Eesti curlingu esimängijad Marie Turmann (Team Turmann) ja Harri Lill (CC Tallinn).

Euroopa meistrivõistlused curlingus toimuvad Tondiraba jäähallis 16.-24. novembril. Tiitlivõistlus toob Eestisse üle 300 sportlase ja treeneri, sh ka tiitlikaitsjad Rootsist ja Šotimaalt ning valitsevad olümpiavõitjad. Curlingu EMil võistleb naiste arvestuses 20 riiki ja meeste arvestuses 26 riiki. Eesti võistkonnad mängivad B alagrupis, kuid osalevad võistkonnad selguvad oktoobris toimuva kodumaise kvalifikatsiooniturniiri käigus.