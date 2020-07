GALERII! Vaata, kuidas pääsukesed on endale Balti jaamas pesa pununud

Tähelepanelikud Kalamaja elanikud avastasid Balti jaama hoone külje alt suitsupääsukeste pesa. Keskkonnaameti kaitsekorralduse spetsialisti Monika Laurits-Arro sõnul on üsna tavaline, et pääsukeste pesasid ka linnakeskkonnas leida võib.

Tähelepanelikud Kalamaja elanikud avastasid Balti jaama hoone külje alt suitsupääsukeste pesa. Keskkonnaameti kaitsekorralduse spetsialisti Monika Laurits-Arro sõnul on üsna tavaline, et pääsukeste pesasid ka linnakeskkonnas leida võib.

"Räästapääsuke on linnakeskkonnas tavalisem kui suitsupääsuke, aga põllumajandusega on nii nagu on. Suitsupääsuke teeb pesa sinna, kus toitu leidub. Väga harukordne see ei ole," ütles spetsialist.

Laurits-Arro sõnul tuleb ikka ette, et inimesed peavad Keskkonnaametiga ühendust võtma, sest pääsukesed on teinud pesad näiteks renoveerimisjärgus olevatesse majadesse. Pesitsemise ajal ei tohi linde aga kindlasti segada ja tuleb pesitsusperioodi lõpp ära oodata ning siis töödega jätkata.

Balti jaama hoone haldaja OÜ Realway juhatuse liige Meelis Aabi sõnul ei olnud nad kursis, et pääsukesed on pesitsemiseks just nende hoone valinud. "Peamiselt vallutavad meid kajakad ja tuvid. Pääsukesi pole me varem kohanud. See on väga tore uudis," ütles Aab.