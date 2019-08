“See meile kindlasti üks kallemiad objekte,” selgitab ajaloolise spioonipõneviku “O2” produtsent Esko Rips. “Taastasime filmivõteteks tenniseväljaku, nii nagu see oli 1930. aastatel.”

Tenniseväljak aastal 2001. Foto: Scanpix

Tähelepanelik linnakodanik on kindlasti märganud, et Vabaduse väljaku kõrvale, Kaarli puiestee parklate alale rajatakse tenniseväljakuid, täpselt selliseid, nagu need omal ajal olid.

Vanemad kesklinna inimesed ehk veel mäeltavad, et tennist mängiti seal veel vabariigi taastamise algusaegadel, kümmekond aastat tagasi olid väljakud aga muutunud kasutuskõlbmatuks ning siis hakkas selle maatüki ümberehitus parkimisplatsiks.

Kodumaise ajaloolise spioonipõneviku “O2” tootjad said parkla rentimise osas omanikuga kenasti kaubale, et filmivõtete tarbeks tenniseväljak uuesti püsti panna.

“Parkida saab peagi,” naerab spioonipõneviku “O2” produtsent Esko Rips. “Hiljemalt seitsme päeva pärast, kui ilm lubab.”

Nii et tagasivaade ajalukku tuuakse linnapilti vaid nädalaks – kui võtted läbi, pühitakse väljak taas kaduvikku.

“Kokku on see meile – filmitegijatele – kindlasti üks kallemiad objekte,” räägib Rips. “Siiamaani on endale raske põhjendada seda ehitamise kulu ja vaadates välja, et vihma sajab ja kas me kõik selle ka valmis saame. Aga me filmitootjatena tahtsime tuua inimestele tagasi meenutuse nendest väljakutest, mis seal vanasti olid ja tahtsime jäädvustada seda ka ekraanile autentselt niivõrd kui see võimalik on.”

Rips räägib, et oleks olnud väga kerge minna Kadrioru tenniseväljakutele ning filmida seal roheluses olemasolevaid tenniseväljakuid koos ilusa majaga, mis seal on. Kui fimlmi tegijad tahtsid tuua seda filmilugu meile lähemale linnatänavatele – kesklinna.

“Väljaku ehitamiseks läks üle saja tonni tennisiiti, kolm suurt koormat mulda, 700 ruutmeetrit muru, sinna ehitati suured tribüünid– oleme taastanud selle olukorra, nii nagu see oli 1930. aastatel.”

Loe filmivõtete kohta ka SIIT.

"O2" Eesti Filmi Andmebaasis.

"O2" inglise keelne koduleht.