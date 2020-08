"Valgevenelased kogu maailmas on püsivalt seismas oma õiguste, oma riigi ja poliitvangide vabaduse eest," kirjutasid meeleavalduse korraldajad sotsiaalmeedias.

Neljapäeval algusega kell 20 kogunesid meeleavaldajad Tallinnasse Vabaduse väljakule, et väljendada oma toetust Valgevenes vabaduse eest võitlevatele inimestele.

"See demonstratsioon on valgevenelaste toetamise nimel, kuna meie hääl ning arvamusõigus on meie käest ära võetud! Meie vennad ja õed seisavad meie vabaduse eest! Soovime, et kogu maailm pööraks tähelepanu Valgevenes toimuvale ja palume Eesti kodanikel seista meiega solidaarsuses," selgitasid korraldajad.

"Me pole siin protestimas, vaid näitame poolehoidu sõnavabadusele ja läbi selle inimeste vabadusele," ütles üks meeleavaldusele tulnud ukrainlanna.

"Küsimus pole suures efektis, vaid kohalolus ja et valgevenelased ei tunneks end üksi," lisas meeleavaldusel osalenud kreeklanna.

Samuti meeleavaldusele tulnud Jelena selgitas, et on päritolult pooleldi vagevenelane ja pooleldi eestlane. "Ma kolisin siia 30 aastat tagasi, kui olin 19aastane. Valgevene on mu sünnimaa ikkagi ja seepärast olen ka siin hetkel. Olen selle praeguse presidendi vastu, kes ei kuula oma rahva häält."