GALERII: Viru Keskuses avati Eesti suurim elektriautode laadimisala

Viru Keskuse parkimismajas avati eile Eesti suurim elektriautode laadimisala Viru VooluRing. Koostöös partneritega Enefit Volt ja Eleport on laadimisvõimalus loodud korraga 10 autole. Lisaks laiendab oma elektriautode jagamisteenust ELMO Rent, mis võimaldab laadimiskohti veel 6 autole. Elektriauto energiakulu on kordades odavam kui teistel autodel. 100 km läbimine maksab keskmiselt vaid 2-3 eurot.

Kogermann tõi välja, et meie kõigi igapäevased valikud aitavad keskkonnajälge vähendada – olgu selleks kohalike toodete tarbimine, prügi sorteerimine, puidu eelistamine plastile või säästliku transpordi kasutamine. "Investeerimine keskkonnasõbralikesse lahendustesse on keskuse jaoks oluline ja elektriautode laadimisala Viru VooluRingi avamine on järjekordne samm puhtama linnaruumi suunas," sõnas ta. Viru Keskusele kuulub ainsa keskusena Eestis keskkonnasäästlikku arengut tunnustava sertifikaadi LEED O&M kõrgeim tase.

Eesti Energia uue väärtusloome direktori Sten Argose sõnul muutvad elektriautod meie tänavatel peagi normaalsuseks ja energiasüsteemi lahutamatuks osaks. "Enefit Volti ambitsioon on teha üleminek puhtale transpordile võimalikult lihtsaks ja sujuvaks, arendades lihtsaid, mugavaid ja nutikaid teenuseid, mis aitavad elektriautode kasutuselevõttu kiirendada," märkis Argose. Tänu Enefit Volt pingutustele suureneb taastuvenergia osakaal Eestis iga-aastaselt.

Eleporti tegevjuht Raul Potisepp sõnas, et ettevõtte eesmärk on muuta elektriauto laadimine nii lihtsaks ja mugavaks nagu nutitelefoni laadimine. Eleportil on Eesti kõige kaasaegsem laadimistaristu, kus on võimalik laadida kõiki elektriautosid. Viru Keskuses avatavate laadijatega koos on võrgustikus juba üle 50 laadija üle Eesti. Kõigis laadijates on tarbitud elekter 100% kodumaine taastuvenergia. "Tervitame ka Viru Keskuse vastutulelikkust pakkuda elektriautot laadivale kliendile 30 minutit parkimist tasuta," lisas Potisepp.

Elektriauto energiakulu on kordades odavam kui teistel autodel. 100 km läbimine maksab keskmiselt vaid 2-3 eurot. Samuti muutub iga aastaga elektriautode terviklik keskkonnajälg aina väiksemaks. Tänu elektriliste autode jagamisteenusele suudab näiteks maailma esimesi elektriautode rendifirmasid ELMO Rent juba praegu säästa 8000 kg (8 tonni) CO2 saastet kuus, mis muudab meie linnaõhu puhtamaks.

"Oleme üle seitsme aasta Viru Keskusega koostöös südalinnas elektriautodega keskkonnasäästu panustanud. See on meie kõige populaarseim jagamispunkt," ütles ELMO Rent partner Enn Laansoo, Jr.

Info Viru VooluRingi laadimisala kohta:

● Tegemist on Eesti suurima elektriautode laadimisalaga, mis asub Viru Keskuse 4. korrusel.

● Viru VooluRing on avatud 24 tundi ööpäevas.

● Korraga on võimalik laadida 16 autot.

● Laadimisotsikud sobivad erinevat marki autodele.

● Viru VooluRingis on 2 kiirlaadijat.

● 100 km läbimiseks kuluva energia saab kiirlaadijaga laadida ca poole tunniga.

● Parkimine on esimesed 30 minutit auto laadimiseks tasuta või kõikide ELMO Rendi klientidele parkimistasu rendihinna sees.

● Enefit Volt kiirlaadijas maksab 1 kilovatt-tund 24 senti ja poolkiires laadijas 22 senti.

● Eleporti kiirlaadijas maksab 1 kilovatt-tund 24 senti ning poolkiires laadijas 19 senti.

● Väiksema elektriauto aku täislaadimine maksab suurusjärgus 5-7 eurot ja sellega saab sõiduk läbida ligikaudu 250 km. Tesla aku täislaadimine läheb keskmiselt maksma 10-12 eurot ning sel puhul saab kasutaja ühe laadimisega läbida ligi 500 km.