Grit Šadeiko: iga mõõn on vajalik uueks tõusuks

2018. aastal toimuvateks Euroopa meistrivõistlusteks valmistuv seitsmevõistleja Grit Šadeiko tõdeb, et soorituse tulemus sõltub suuresti sellest, kuidas igapäevaselt oma tervise eest hoolt kanda. "Keegi mind kunagi sundinud trennis käima ei ole," räägib Šadeiko.

Lisaks enda tervise eest hoolitsemisele on noor sportlane otsustanud panustada tänavu ka laste tervise edendamisesse.

28-aastase seitsmevõistleja sõnul on sportlaseks saamine olnud tema jaoks üsna loomulik. "See on olnud loogiline jätk meie pere ja suguvõsa spordilembelistele põlvkondadele. Ehk on see isegi geenides, et nii pidi minema... Keegi mind kunagi sundinud trennis käima ei ole, kõik valikud olen ise teinud," räägib Šadeiko.

Just kodune kasvatus on toonud Šadeikoni arusaama, et sportalse tugeva tervise võtmeks on tervislikud eluviisid. "Sportlastena teame, et tervise hoidmiseks on oluline pöörata tähelepanu sellele, et igapäevaelus oleks palju liikumist, erinevates oludes karastumist, mitmekesist toitumist, vedeliku tarbimist, vajadusel keha turgutamist vitamiinidega jne," toob sportlane välja.

Kuigi sportlasena peab Šadeiko enda sõnul eriti hoolas olema ja oma tervise eest hoolt kandma, et haigestumine treeninguid ja võistlusi ei segaks, on ka tema pidanud kogema haigestumisi, mis on mõjutanud sportlase tulemusi. "Näiteks olen saanud Aasias võisteldes sellise kogemuse, kus tervis veab alt. Kuna seal on väljas alati kuum ja niiske, siis siseruumides on konditsioneerid väga külma temperatuuri peale reguleeritud ja nii sain ka mina seal külmetushaiguse täpselt enne võistlust, mis rikkus ka minu soorituse," meenutab Šadeiko ja tõdeb, et on nüüd sellistes olukordades alati ettevaatlikum.

Iga raskus õpetab

Olukord, kus võistlusteks ettevalmistumine on võtnud palju aega ja energiat ning sooritus kujuneb ühel või teisel põhjusel oodatust kehvemaks, on sportalse jaoks kahtlemata keeruline. Samas usub Šadeiko, et tuleb osata ka raskete hetkedega toime tulla. "Iga mõõn on vajalik uueks tõusuks - usun, et raskused ja takistused teevad meid hoopis tugevamaks," räägib Šadeiko. "Nii õpime alati midagi uut ja saame elus targema ja kogenumana edasi minna."

Nii on seitsmevõistleja seadnud uued sihid ka käesolevaks aastaks. "Eesmärgid uueks aastaks on pigem sportlikud, sest ees on ootamas Euroopa meistrivõistlused, kus loodan võistelda kõrge koha eest," selgitab Šadeiko ja lisab, et olulise osa ettevalmistustest moodustabki just igapäevane panus tervislikesse eluviisidesse.

Oma nipid tervise turgutamiseks

Šadeiko selgitab, et kasutab igapäevaselt kindlalt väljakujunenud nippe oma tervise hoidmiseks ja soovitab ka kõigil teistel igapäevaselt tugeva tervise tagamisse panustada, mitte vaid hiljem haigusi ravida. "Igapäevaselt aitab palju kaasa juba ainuüksi see, kui õigesti toituda ja piisavalt vedelikku tarbida. Tean oma keha ja organismi juba küllaltki hästi ja kui on ka tunne, et haigus tahab ligi hiilida, siis on mul alati käepärast immuunsüsteemi tugevdavad vitamiinid või kuum ingveritee sidruniga," jagab sportlane oma praktikaid.

Samas tõdeb Šadeiko, et olukorras, kus paljud hindavad tervisesse panustamist justkui liigseks ebavajalikuks pingutuseks, leidub paraku ka neid, kellel polegi võimalik oma tervise eest hoolt kanda. "Paraku pole isegi täna paljudel peredel võimalust mitmekesiseks toidulauaks ning neil on raskusi elamistingimuste või näiteks isegi soojade riiete leidmisega, mis seab ohtu nende pereliikmete tervise," räägib Šadeiko, kes on olukorra parandamiseks otsustanud lüüa tänavu kaasa Dharma heategevusfondi ja Benu Apteegi heategevuskampaanias, et toetada vähekindlustatud perede lapsi ja nende tervist.

"Mul on hea meel, et saame sellise kampaania kaudu turgutada nende perede ja laste tervist tänu Benus pakutavatele vitamiinidele, kurgupastillidele, külmetusjookidele ja teistele tervisetoodetele. Sportlasena tean, et tugev tervis on kõige alus ja eriti oluline on toetada lapse kasvavat organismi, et ta terveks ja tugevaks areneks," paneb Šadeiko südamele.

Ühine panus aitab laste tervist tugevdada

Šadeiko selgitab, et kampaania raames on Eesti Maaomavalitsuste Liit kaardistanud ligi 600 toimetulekuraskustes pere, kes vajavad abi koduapteegi täiendamisel. Perede abistamisesse saavad panustada kõik apteegikülastajad, kes teevad annetusoste puudust kannatavate perede koduapteekidesse. Tooted, mida pered koduapteekidesse vajavad, on valitud välja koostöös farmatseutidega ja on märgistatud Benu apteekides märgisega "Tee head".

Heategijate poolt ostetud apteegitooteid kogutakse üle Eesti kõikides Benu 160 apteegis kuni 31. detsembrini. Ostetud tervisetoote - olgu selleks siis plaastrid, kraadiklaas, side või midagi muud - tuleb jätta Benu Apteegi kassasse.