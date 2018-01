Geoloogia instituudi teadlase Rutt Hintsi sõnul on väga oodatud tehnoloogia ja loodusainete vastu huvi tundvad noored, kes saavad uurida maapõues toimuvat uusimate tehniliste lahenduste abil.



"Kuna tehnoloogia on uuenenud, otsustasime luua kursuse, kus saab seda maapõue uurimises täiel määral ära kasutada," selgitas Hints ja lisas, et noorte suurt huvi uute tehnoloogiate vastu loodusteadustes näitab juba ainuüksi see, et ka kõikidel varasematel 3D kursustel TTÜ-s on soovijaid alati rohkem kui vabu kohti.