Haabersti arendab koostööd Taani linna Gladsaxega

Haabersti võõrustas pikaajalisi koostööpartnereid Taani linnast Gladsaxe. Kolmepäevalise sõprusvisiidi käigus tutvusid külalised linnaosa huvitavate objektidega. Omavahel jagati kogemusi sotsiaalvaldkonna töö korraldamises ning muudes valdkondades.

Haabersti linnaosa vanema Andre Hanimägi sõnul oli visiidi peamine eesmärk vahetada kogemusi ja leida uusi koostöövõimalusi.

"Hea meel on võõrustada Haabersti külalisi Taani linnast Gladsaxe, mis on meie sõpruslinn juba aastast 1993. Kuigi linn on veidi suurem kui meie linnaosa, on kogemusi ja häid mõtteid, mida vahetada, mitmeid. Tutvustasime nii sotsiaalvaldkonna tööpõhimõtteid kui ka linnaosa arengut ja plaane, sealhulgas meie Väike-Õismäe tiigiala. Lisaks külastasid taani külalised multifunktsionaalset jahisadamat Haven Kakumäe, Eesti Vabaõhumuuseumi, vanalinna ja riigikogu," selgitas linnaosavanem.

Gladsaxe linnapea Trine Graese sõnul tulle väga meeldib nii Tallinn kui ka Haabersti linnaosa. "Meil on aastaid hea koostöö Haabersti linnaosaga. Tallinnas on palju asju sarnaseid Taaniga. Just sellepärast saime teineteiselt palju õppida, kuidas paremini asjadega hakkama saada," sõnas ta.

Tallinna Haabersti linnaosal ja Taani linnal Gladsaxe on pikaajalised sõprussidemed. Pärast koostöölepingu sõlmimist 1993 aastal on omavahel vahetatud kultuuri- ja spordi- delegatsioone. Gladsaxe on Taani linn Hovetsaden regioonis, mille pindala on ca 25 km2 ning kus elab ligi 63000 elanikku. Viimati külastas Gladsaxe delegatsioon Haaberstit neli aastat tagasi.

Gladsaxe delegatsiooni viibis Haaberstis ajavahemikul 06.08-08.08.2019, delegatsiooni koosseisus olid Gladsaxe linnapea, proua Trine Graese, linnavolikogu liikmed, härrad Ole Skrald Rasmussen ja Martin Skou Heidemann ning välissuhete ja avalike suhete juht, proua Thine Buch Laurse