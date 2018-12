Haabersti Linnaosa Valitsus jagab libeduse tõrjeks graniitkillustikku

Haabersti Linnaosa Valitsus jagab linnaosa korteriühistutele, koolidele ning lasteaedadele libeduse tõrjeks graniitkillustikku.

"Lumistel ja jäistel kõnniteedel ohutu liiklemise tagamiseks on kinnistu ja ehitise omanik kohustatud teostama libeduse tõrjet. Oleme linnaosas asuvaid lasteaedu, koole ja korteriühistuid graniitkillustikuga toetanud igal aastal ja ka tänavune aasta ei ole erand," ütles Haabersti linnaosa vanem Marek Jürgenson.

"Graniitkillustiku saamiseks tuleb ühendust võtta telefonil 640 4843 või e-posti aadressil aleksandr.korosteljov@tallinnlv.ee, et kokku leppida aeg, millal sõelmed kätte saab," jätkas linnaosavanem.

Vastavalt Tallinna linna heakorra eeskirjale on kinnistu ja ehitise omanik kohustatud teostama heakorratöid kinnistuga või ehitisega külgneval puhastusalal (puhastusala on kõnnitee, mis asub teega külgneva kinnistu ja sõidutee vahel). Libeduse tõrjeks tuleb kasutada puistematerjali, mille tera läbimõõt on 2-6 mm. Keelatud on kasutada tuhka või soola.