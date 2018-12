Haabersti noortekeskuses pakutakse kõikidele huvilistele uue teenusena multimeediateenust Veebimull, mille raames on noortel võimalik kasutada digivahendeid, et üheskoos luua ning arendada blogi- ja videokeskkonda.

Haabersti linnaosa vanem Marek Jürgensoni sõnul alustati Haabersti noortekeskuses uue multimeedia teenusega sel sügisel. "Uue teenuse raames on noortel võimalik osa saada digijoonistamise, foto- ja videotöötluse ning loovkirjutamise töötubadest. Töötubades osalevad noored kaasatakse omandatud teadmisi edasi andma neile, kes selle vastu veel huvi tunnevad," ütles Jürgenson.

"Juhendajate abiga loovad noored blogi- ja videokeskkonna Veebimull, kuhu koondatakse erinevat noortega seonduvat infot, noorte omaloomingulisi teoseid, intervjuusid, foto- ja videomaterjali. Haabersti noortekeskuses on võimalik kasutada arvuteid, graafilisi tahvleid ja kompaktkaamerat. Noortekeskuse uusi digivahendeid on võimalik kasutada kõigil noortel, kel selle vastu huvi on. Tuleb ainult tulla Haabersti noortekeskusesse (Õismäe tee 88a)," jätkas Jürgenson.

Haabersti noortekeskus osaleb teenusedisaini programmis, mille raames on koos noortega loodud noortekeskusesse uus teenus Veebimull. Programmi raames toimuvad erinevad multimeediaalased õpitoad (loovkirjutamine, blogikeskkonna loomine, videokeskkonna loomine, videote filmimine ja monteerimine, foto- ja videotöötlemine ning digijoonistamine).

Tegevuste elluviimist toetab riiklikest ja Euroopa Sotsiaalfondi vahenditest Eesti Noorsootöö Keskus. Tegevusi rahastatakse haridus- ja teadusministri kinnitatud ning Eesti Noorsootöö Keskuse poolt elluviidava ESF kaasrahastatud programmi "Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine" kirjeldatud tegevuste raames.

Töötoad on noortele tasuta.