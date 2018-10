Haabersti Sotsiaalkeskuses avatud Peeter Langovitsi fotonäitus "Tagasivaade - Väike-Õismäe". Näituse moodustab valik Väike-Õismäel 1982-1984. ja 1988. aastal tehtud fotodest.

Haabersti linnaosa vanem Marek Jürgensoni sõnul on näituse külastajatel hea võimalus osa saada omalaadsest tagasivaatest ajastule ja oludele, kust tulime. "35 aastaga on Väike-Õismäel palju muutunud. Sel aastal möödub linnaosade moodustamisest 25 aastat ning näitus "Tagasivaade – Väike-Õismäe" on üheks osaks selle sündmuse tähistamiseks Haaberstis. Näitus jääb avatuks kuni jaanuari lõpuni ning on külastajatele tasuta," ütles Jürgenson.

Peeter Langovits on Õismäel elanud aastast 1975 ja läbi kaamerasilma jälginud oma kodurajooni arengut aastakümnete vältel. Käesolev väljapanek on üheks osaks näituste sarjast Tagasivaade.

Peeter Langovits on digitaliseerinud oma negatiiviarhiivi ning seadnud materjalist kokku mitmeid erinevaid näitusi Tallinna linnaosadest ning sündmustest Eesti lähiajaloos. "Tagasivaade – Väike-Õismäe" koosneb kahest eraldi alanäitusest. Ühe osa moodustab valik fotodest, mida autor jäädvustas paaril udusel juulikuu varahommikul Väike-Õismäel aastatel 1982-1984. "Hommik uues elamurajoonis" sai subjektiivseks nägemuseks uuele elamurajoonile ja tollasele ajale. Teise osa moodustab pildivalik 25. augustil 1988. aastal toimunud fotoaktsiooni "Päev Tallinnas" raames pildistatust. Tallinnas tegi sel päeval pilte 80 fotograafi Eestist ja teistest liiduvabariikidest. Peeter Langovits oli üks osalenutest ning sel päeval oli tal võimalus jäädvustada just Väike-Õismäed.

Näitust korraldavad Haabersti Linnaosa Valitsus ja Haabersti Sotsiaalkeskus.