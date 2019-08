Teisipäeval saabub Haaberstisse kolmepäevalisele sõprusvisiidile delegatsioon Taani linnast Gladsaxe. Külalised tutvuvad linnaosa huvitavate objektidega. Omavahel jagatakse kogemusi sotsiaalvaldkonna töö korraldamises ning muudes valdkondades.

Haabersti linnaosa vanema Andre Hanimägi sõnul on visiidi eesmärk vahetada kogemusi ja leida uusi koostöövõimalusi.

"Uued ideed tekivad tihtipeale just suheldes ja omavahel parimaid praktikaid jagades. Meie saame anda edasi oma häid mõtteid linnaosa arendades ning võõra pilk annab ka vajalikku tagasisidet," selgitas Hanimägi

Hanimägi sõnul on ajast, mil külalised viimati Haaberstis viibisid palju muutunud ning visiidi kava on sisukas. Edasi on arendatud Väike-Õismäe tiiki ja rajatud on multifunktsionaalne jahisadam Haven Kakumäe, mida vaatama minnakse. Lisaks külastavad taani külalised ka Eesti Vabaõhumuuseumi, vanalinna ja riigikogu. Samuti tutvutakse Haabersti sotsiaalkeskuse tööga ja külastatakse linnaosa objekte.

Tallinna Haabersti linnaosal ja Taani linnal Gladsaxe on pikaajalised sõprussidemed. Pärast koostöölepingu sõlmimist 1993 aastal on omavahel vahetatud kultuuri- ja spordi- delegatsioone. Gladsaxe on Taani linn Hovetsaden regioonis, mille pindala on ca 25 km2 ning kus elab ligi 63000 elanikku.

Gladsaxe delegatsiooni viibib Haaberstis ajavahemikul 06.08-08.08.2019, delegatsiooni koosseisus on Gladsaxe linnapea, proua Trine Graese, linnavolikogu liikmed, härrad Ole Skrald Rasmussen ja Martin Skou Heidemann ning välissuhete ja avalike suhete juht, proua Thine Buch Laursen.