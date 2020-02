Haaberstis haridusvaldkonna parimatele esines ansambel Noorkuu

"Linnaosavalitsuse poolt korraldatud tunnustuskonkursile esitati 86 nominenti, mis näitab, et meil on palju häid ning silmapaistvaid haridustöötajaid kelle üle võime olla uhked," ütles Haabersti linnaosavanem Andre Hanimägi.

Haabersti linnaosavalitsus tunnustas Eesti Vabariigi aastapäeva eel linnaosa haridustöötajaid. Nominente tunnustusauhinnale said esitada kõik aktiivsed Haabersti elanikud ja organisatsioonid ning kokku esitati konkursile 86 nominenti.

Hanimägi sõnas, et on suur rõõm ja au tunnustada neid kelle töö ja isiklik eeskuju on olnud tähelepanuväärne ning oluline Haabersti lastele ja noortele.

Ühtlasi tänas Hanimägi kõiki neid, kes nominentide tehtavat tööd ja panust märkasid ning oma kandidaadi tunnustusauhinnale esitasid.

Haabersti aasta haridusjuhi tiitli pälvis Kristina Märks Tallinna Meelespea Lasteaiast. Kristina on ääretult energiline ja organiseerimisvõimeline juht, kes on valmis võtma vastu ning rakendama kõiki ideid, mis muudavad lasteaia õppe- ja kasvukeskkonna lastesõbralikuks ja töötajate töö efektiivsemaks. Direktori eestvedamisel teeb Tallinna Meelespea Lasteaed aktiivset koostööd ka rahvusvahelisel tasandil.

Haabersti aasta staažikas õpetaja on Pelageja Ozerova Tallinna Õismäe Vene Lütseumist. Keemia õpetaja Pelageja Ozerova on Tallinna Õismäe Vene Lütseumis töötanud 28 aastat. Ta on pühendunud, nõudlik ja järjekindel aineõpetaja, aga ta on ka õpetaja kelle pärast Õsimäe Vene Lütseumi tullakse. Tema õpilased on esindanud Eestit Euroopa Liidu Noorte Teadlaste Konkursil ning koju on toodud rahvusvahelistelt keemiaolümpiaadidelt mitu medalit. Õpetaja Pelageja õpilased on toonud erinevatel aastatel Eestile 1 kuld-, 2 hõbe- ja 2 pronksmedalit.

Haabersti aasta parima kooliõpetaja tiitli pälvis Ruti Nõmm Tallinna Järveotsa Gümnaasiumist. Ruti Nõmm on Tallinna Järveotsa Gümnaasiumis töötanud üle 20 aasta, olles pühendunud ja armastatud eesti keele ja kirjanduse õpetaja. Lisaks on ta koolis juhendanud näiteringi ning oma suurt teatriarmastust on Ruti süstinud ka paljudesse õpilastesse. Kolleegide hinnangul on Ruti Järveotsa kooli üks loomingulisemaid inimesi, kes on väga innovaatiline. Ruti Nõmm on suure südamega õpetaja, keda hindavad nii õpilased, lapsevanemad kui kolleegid.

Parim lasteaiaõpetaja on Grete Aavamägi Tallinna Veerise Lasteaiast. Õpetajana on Grete suurepäraseks eeskujuks. Talle on omased kõrged väärtushinnangud ja lugupidav suhtumine kolleegidesse, ta on alati viisakas, professionaalne ning väärikas. Lapsevanemad räägivad Gretest, et tema initsatiiv ja loomingulisus mängulistes õppetegevustes paneb laste silmad särama ja julgustab nende arengut. Silmapaistev on ka tema oskus olla nii armas ja hooliv, kuid sealjuures tegus ja konkreetne. Grete paistab silma kui noor, andekas ja tulevikku vaatav õpetaja.

Haabersti aasta parim õpetaja abi on Elina Sahan Tallinna Karikakra Lasteaiast. Elina on noor ja aktiivne. Ta on suutnud ennast tõestada kui tubli ja lastest hooliva õpetaja abina. Alati sõbralik, särasilmne, ikka mõni kavalus varuks, et kurvad mõtted eelmale ajada. Temast õhkab soojust ja turvatunnet. Rühma meeskonda toetav ja kolleegidega arvestav ning lastevanematega avatud suhtleja.

Eesti Vabariigi aastapäevale pühendatud vastuvõtul pakkus muusikalist meelelahutust ansambel Noorkuu.