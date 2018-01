Haige kassi hüljanud julmur jäi lõplikult süüdi

Kassi hülgamise tõttu kriminaalsüüdistusega kohtu alla sattunud naine jäi lõplikult süüdi, kui riigikohus ei võtnud tema kassatsioonkaebust menetlusse. Lisaks kohaldas kohus naisele looma pidamise keeldu üheks aastaks alates otsuse jõustumisest.

Tartu maakohus tunnistas eelmise aasta 25. mail 63-aastase Riida süüdi looma julmas kohtlemises ja mõistis talle 500-eurose tingimisi rahalise karistuse üheaastase katseajaga. Lisaks kohaldas kohus naisele looma pidamise keeldu üheks aastaks alates otsuse jõustumisest. Menetluskuludena tuli Riidal tasuda 1466 eurot. Sealjuures mõistis kohus Riidale karistuse samas määras, mida taotles prokurör.

Tartu ringkonnakohus jättis 19. oktoobril maakohtu otsuse muutmata ja oma kaitsealuse õigeksmõistmist taotlenud süüdistatava kaitsja apellatsiooni rahuldamata.

Ringkonnakohus nõustus maakohtuga, et kriminaalasjas leidis tõendamist, et Riida hülgas 2016. aasta juulis Põlva kesklinnas kassi. Ringkonnakohus leidis, et juba inimese hoolitsusega harjunud kassi jätmisega üksinda kesklinnas asuvasse parki asetas naine kassi abitusse seisundisse. Kassi maha jättes ei saanud Riida kuidagi eeldada, et hüljatud kass sattub kellegi vaatevälja, kes võtab ta enda hoole alla. Samuti nõustus ringkonnakohus maakohtuga, et arvestades kassi tervislikku seisukorda - kassil puudus üks käpp ja ta ei kuulnud - asetas Riida kassi abitusse seisundisse.

Lõuna ringkonnaprokuratuur süüdistas Riidat selles, et möödunud aasta 28. juulil Põlva linnas Maarja tänaval hülgas ta oma kassi ja jättis looma abitusse seisundisse. Naine võttis kassi transpordipuurist välja, asetas ta kõnniteele ning kõndis koheselt minema. Sellega pani ta toime kuriteo looma julma kohtlemist käsitleva karistusseadustiku paragrahvi alusel.