Rohkem raha on suunatud ka laste ravi kättesaadavuse parandamiseks - haiglaravi sai 238 last rohkem kui aasta varem samal perioodil ning alla 19-aastased lapsed said ligi 900 psühhiaatri vastuvõttu rohkem kui mullu samal ajal.

Kõige suurema osa tervishoiule planeeritud eelarves moodustab eriarstiabi, mille eest haigekassa tasus haiglatele üle 172 miljoni euro. Enam kui 400 000 inimest sai eriarstiabi, arstid tegid enam kui 1 miljon vastuvõttu ning ligikaudu 40 000 inimest oli haiglaravil, vahendas BNS.

Üheks oluliseks prioriteediks 2018. aastal on silma hallkae ja põlve- ning puusaproteeside operatsioonide järjekorra lühendamine. Esimeses kvartalis sai 800 inimest rohkem silmakae eemaldamise operatsioonile kui möödunud aasta esimeses kvartalis, selle võrra on vähenenud järjekorras ootavate inimeste arv. Samuti on esimeses kvartalis tehtud 138 suurte liigeste proteesimise operatsiooni rohkem kui eelmise aasta samal perioodil.

Operatsioonide arv on kasvanud viiendiku ehk 20 protsendi võrra.

Perearstiabis said inimesed esimese kvartali jooksul arstiabi ja nõustamist ligikaudu 30 miljoni euro eest. Perearsti nõuandetelefonile tehti 2018. aasta esimese kolme kuuga ligi 75 000 kõnet, võrreldes möödunud aasta sama perioodiga on kõnede arv kasvanud 6 protsenti.

Hambaravi eest tasuti esimeses kvartalis hambaarstidele üle 12 miljoni euro, mis on poole rohkem kui möödunud aasta samal perioodil. Haigekassa poolt hüvitatud hambaravi sai üle 57 000 lapse ja 73 000 täiskasvanut. Proteese hüvitati ligi 10 000 inimesele.

Õendusabi eest tasuti 2018. aasta esimeses kvartalis 8,5 miljonit eurot. Õendusabi nii haiglas kui kodus kasutas kokku ligi 8000 inimest.

2018. aasta esimeses kvartalis tasus haigekassa apteekidele ligi 600 000 inimese ravimite eest. Kahe miljoni soodusretsepti alusel ostetud ravimite eest tasuti 32 miljonit eurot. Sellest aastast hakkas kehtima uus täiendav ravimihüvitis, mis annab lisasoodustuse neile inimestele, kellel kulub aastas ravimitele palju raha. Uue korra järgi hüvitati inimestele ravimeid I kvartalis ligikaudu 333 000 euro eest.

Haigus- ja hoolduslehtede alusel maksti inimestele hüvitist ligikaudu 47 miljonit eurot, mis on 4,7 miljonit eurot rohkem kui eelmise aasta samal perioodil. Kokku sai ligi 120 000 inimest haigekassa poolt tasutud haigushüvitist, tasuti 1,9 miljoni päeva eest.