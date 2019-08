Haigekassa tasus poolaastaga laste hambaravi eest ligi 15,8 miljonit

Hambaarsti külastatavus suurenes laste hulgas võrreldes eelmise aasta sama perioodiga kahe protsendi võrra. Kõige usinamad hambaarsti juures käijad olid seitsme- kuni üheksa-aastased lapsed.

Haigekassa tasus esimesel poolaastal 12,5 miljonit eurot ligi 99 000 lapse hambahaiguste ennetamise ja ravi eest ning 3,3 miljonit eurot üle 14 000 lapse ortodontia teenuse eest, vahendas BNS.

Hambaarsti külastatavus suurenes laste hulgas võrreldes eelmise aasta sama perioodiga kahe protsendi võrra. Ortodontia teenust kasutanud laste arv vähenes aga kuue protsendi ehk ligi 900 lapse võrra.

Kõige usinamad hambaarsti juures käijad olid esimesel poolaastal seitsme- kuni üheksa-aastased lapsed. Kõige vähem jõudis hambaarsti juurde kahe- kuni kolmeaastaseid lapsi. Haigekassa esmatasandi teenuste osakonna juhi Külli Friedemanni sõnul võiks selles vanuses laste hõlmatus olla tunduvalt kõrgem. "Hambaarstid soovitavad lapsega kontrolli tulla juba aastavanusena, sest siis harjub laps varakult hambaravikabinetiga ja sellega, et hambaarst tema suus toimetab," selgitas ta.

Vähem käisid hambaarsti juures ka 15–17-aastased noored, kuid järsku hambaarsti külastatavuse tõusu on märgata 18-aastaste hulgas.

Friedemanni sõnul on selle taga soov enne 19-aastaseks saamist oma hambad tasuta korda teha. "Laste õigete hügieeniharjumuste ja ennetavate kontrollide abil on võimalik vältida olukordi, kus täiskasvanueas kulub hambaravile oluline osa säästudest. Selleks on haigekassa lepingupartnerite juures kuni 19-aastastele lastele ja noortele hambaravi tasuta ning osaliselt on hüvitatav ka ortodontia," selgitas Friedemann.

Ta lisas, et alati tuleks üle kontrollida, kas valitud hambaarstil on leping haigekassaga. Praegu on lepingu sõlminud 334 hambaravikliinikut üle Eesti.

Haigekassa üheks prioriteediks on hambahaiguste ennetuses laste hõlmatuse suurendamine. "Teadlikkuse tõstmiseks suuhügieeni ja hambaarsti külastamise vajalikkuse osas korraldab haigekassa regulaarselt suutervise kampaaniaid. Samuti on haigekassa ligi 10 aastat koostöös Eesti Hambaarstide Liiduga viinud ellu laste hammaste tervise parandamisele suunatud projekte, mille käigus koolitatakse eelkõige lapsi ja lapsevanemaid laste suutervise eest õigesti hoolt kandma," rääkis Friedemann.