Haiglad varuvad viiruse teise laine kartuses isikukaitsevahendeid

"Saime juba kriisi algul aru, et valukoht võib tekkida, kui maske oli vähe. Nüüd hakati varakult valmistuma, et sügiseks valmis olla. Sügiseks on valmisolek juba olemas," kinnitas Terviseameti peadirektori kohusetäitja Mari-Anne Härma.

Eesti varub uue koroonalaine kartuses isikukaitsevahendeid, et piisaks terveks kuuks nii haiglatele, kiirabipidajatele, perearstidele kui ka hambaarstidele, vahendas BNS Postimeest.

"Komplekteerimisega saame ühele poole suve lõpuks," selgitas terviseameti kommunikatsioonijuht Simmo Saar. Kuu jagu isikukaitsevahendeid peaks olema varutud kõikidel tervishoiuteenuste osutajatel. "Terviseameti varu on mõeldud eelkõige vältimatu abi tagamiseks, näiteks suurõnnetuste korral," sõnas Saar.

Terviseametil on olemas ka kriitiliste ravimite varu, mille hulgas on immunoglobuliinid, intensiivravi ravimid ja anesteetikumid. "Ka see on mõeldud eeskätt vältimatu abi tagamiseks," lisas Saar.

Tema sõnul tellis amet eelmise aasta lõpul Tartu Ülikooli kliinikumilt ekspertanalüüsi, et selgitada välja tervishoiuvaru, ravimite ja meditsiiniseadmete täpne vajadus. See võtab arvesse nii haiglate ja kiirabipidajate tavakäivet kui ka hädaolukordade lahendamist. Saar märkis, et analüüs valmib eeldatavasti aasta lõpuks.

Põhja regionaalhaigla infektsioonikontrolli talituse juht Mait Altmets ütles, et haiglad ei ole planeeritud korraga suure hulga nakatunute haiglasse võtmiseks ning ka haiglate infrastruktuur on vananenud. "Probleeme oli isikukaitsevahendite kättesaadavusega. Neid ja palateid on juurde vaja," nentis Altmets.

Ka ravimivarud on olemas

Härma oli aga teist meelt: kui Eestit peaks praegu tabama koroonaviiruse teine laine, siis on isikukaitsevahendite varu olemas.

Kui terviseametil on nüüd ravimivaru olemas, siis ravimiametil on laod täis juba koroonaviiruse leviku algusest, tänu kokkuleppele ravimite hulgimüüjatega, kes peavad täitma riigi karme reegleid. "Ravimite laoseis Eestis suurenes oluliselt kevadel pandeemia tõttu," selgitas ravimiameti sisse- ja väljaveo järelevalve büroo juhataja Marko Tiisler.

Laoseis suurenes riigi ja ravimi hulgimüüjate kokkuleppega, sest hulgimüüjad võtsid kohustuse hoida täiendavat laovaru, et tagada ravimite kättesaadavus kriisiolukorras, kui tarned peaksid hilinema või ära jääma. Et tagada ravimite kättesaadavus, kehtestati eriolukorra ajal täiendavad meetmed ravimite liikumisele: laoseisu jälgimine, elutähtsate toimeainete nimekiri, ravimite müügipiirang ja väljaveokeeld. 6. juulist on ravimite hulgimüüjatel kohustus esitada iga nädal ravimiametile oma laoseis.

"See on selleks, et riik saaks hinnata muutusi ravimite kättesaadavuses," selgitas Tiisler. "See meede aitab loodetavasti ennetada ravimite tarneraskusi ning reageerida kiiremini ja tõhusamalt tarneraskustele."