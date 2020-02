"Inimene jääb süüdi ka siis, kui talle ei näidata süüdistusi ja tal ei lubata tõendeid esitada, aga samas nõutakse, et ta tõendaks seda, mida ei ole toimunud," rääkis Halliku esindaja Kristi Silla.

Tartu ringkonnakohus rahuldas Tartu ülikooli apellatsioonkaebuse ning tühistas Tartu maakohtu otsuse osas, millega maakohus rahuldas Tartu ülikooli raamatukogu endise direktori Martin Halliku hagi Tartu ülikooli vastu töövaidluses (loe rohkem siit). Silla teatas, et tänane Ringkonnakohtu otsus ei ole õige ning et nad kavatsevad otsuse edasi vaidlustada Riigikohtus.

"Esiteks ei nõustu me sellega, et kui intiimsuhe on vahetult alluvate isikute vahel, siis tuleb igal juhul eeldada, et see ei ole konsensuslik. Seda ka siis, kui on hulgaliselt tõendeid, mis näitavad vastastikkust sõbralikku suhtlust," selgitas Silla. "Hallik ei ole mitte kedagi ahistanud ning tema töösuhe on õigusvastaselt lõpetatud. Nõukogude ajal kirjutati ümber ajalooõpikuid ja seda kutsume nüüdsel ajal tagantjärele ajaloo võltsimiseks. Umbes samasugune nähtus on toimumas kahetsusväärselt ka käimasolevas asjas, kus tagantjärele ja juriidilist jõudu kasutades kirjutatakse ümber suhe Halliku ja tema kolleegi vahel," märkis Silla.

"Teiseks muudavad otsuse seisukohad võimatuks ahistamissüüdistustele vastu vaidlemise ja panevad ebarealistliku tõendamiskoormise inimesele, kelle kohta on esitatud ahistamiskaebus," lisas Silla, et ringkonnakohtu otsusest võib järeldada, et ahistamises süüdi jäämiseks piisab ka ainult kaebuse esitamisest.

"Inimene jääb süüdi ka siis, kui talle ei näidata süüdistusi ja tal ei lubata tõendeid esitada, aga samas nõutakse, et ta tõendaks seda, mida ei ole toimunud. Ja kui siis inimene tema vastu esitatud süüdistusi eitab, siis peab ta tõendama ka seda, mis põhjustel tema vastu süüdistused esitatud on, kui need tegelikkusele ei vasta," märkis Silla. "Kui keegi ütleb teile, et olete ahistaja, ja te pole sellega nõus, siis te peaksite ringkonnakohtu järgi enese kaitseks tõendama ka seda, miks üldse keegi tuli mõttele teid ahistamises süüdistada."

Silla sõnul on ringkonnakohtu otsus elukauge ega arvesta reaalsete inimsuhetega, mis on mitmekülgsed nii suurtes kui väikestes töökollektiivides.