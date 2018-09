Hanna Ild: paavsti visiit meenutagu meile hoolimist

"Ma sooviksin, et paavsti visiit meenutaks ka meile usu algupärast tähendust. Ka seda, et hoolimine iseendast ning oma lähedastest, hoolimine üleüldiselt ning ka selle väljanäitamine, suudab muuta kogu ühiskonda tervemaks ja paremaks," sõnas laulja ja laulukirjutaja Hanna Ild.

"Ma sooviksin, et paavsti visiit meenutaks ka meile usu algupärast tähendust. Ka seda, et hoolimine iseendast ning oma lähedastest, hoolimine üleüldiselt ning ka selle väljanäitamine, suudab muuta kogu ühiskonda tervemaks ja paremaks," sõnas laulja ja laulukirjutaja Hanna Ild.

Paavst Franciscuse visiit on kahtlemata üks oluline sündmus meie riigile ja inimestele. Usk, mis peaks tooma hingerahu inimesele ning rahu ühiskonnale, on paraku täna paljude sõdade põhjustaja. Ma sooviksin, et paavsti visiit meenutaks ka meile usu algupärast tähendust. Ka seda, et hoolimine iseendast ning oma lähedastest, hoolimine üleüldiselt ning ka selle väljanäitamine, suudab muuta kogu ühiskonda tervemaks ja paremaks. Et demokraatlikus riigis on meil küll vabadus, kuid vabadus tähendab ka vastutust. Ja vastutust kannab iga inimene - meie vabaduse, meie looduse säilimise ning rahu eest.