"Ma arvan, et tuletõrjujate palk võiks kindlasti olla suurem kui keskmine, neil on väga raske töö ja väike palk ei ole nende jaoks sobilik. Ka minu päästeametis töötav sõber on korduvalt kritiseerinud väikseid palku. Ma arvan, et professionaalseid päästjaid oleks palju rohkem vaja, ma ei usalda eriti vabatahtlikke. Tooks ka esile, et näiteks maal on probleeme tuletõrje tehnikaga, mis on enamasti vana. Valitsuse plaanid on head, aga ma ei usu, et palka tõstetakse nii palju, et tuletõrjujad ja kiirabi töötajad saavad õiglast palka. Kõigil peab olema turvaline palk," sõnas Hannes.



