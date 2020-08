Harjumaa inimene leidis kahe nädalaga 100 puuki

"Hetkel on puuke kokku saadetud 4500. Kõige aktiivsemalt saadetakse Harjumaalt," ütles Tervise Arengu Instituudi nooremteadur Maria Vikentjeva. "Tallinnast on kõige rohkem puuke puugipanka jõudnud Nõmme linnaosast."

"Hetkel on puuke kokku saadetud 4500. Kõige aktiivsemalt saadetakse Harjumaalt," ütles Tervise Arengu Instituudi nooremteadur Maria Vikentjeva. "Tallinnast on kõige rohkem puuke puugipanka jõudnud Nõmme linnaosast."

Tänavu mais valmis TAI-l puugiohtlikke piirkondi näitav puugikaart, mida saavad elanikud ise reaalajas täiendada. Peale selle kutsuti üles inimesi ka leitud puuke TAI puugipanka saatma. Puuke hoitakse TAI viroloogialabori puugipangas erinevate analüüside tegemiseks, sealhulgas haiguste määramiseks.

Juba esimese kuu jooksul saadi elanikelt üle 2000 puugi. Kahe kuuga on see arv kahekordistunud ning puugipanka on saadetud 4500 puuki. Registreeritud puuke on üle 17 000.

TAI nooremteaduri Maria Vikentjeva sõnul olid nad inimeste aktiivsusest üllatunud ning ei osanud ette näha, et puuke nii palju saadetakse. Selle tõttu võtavad ka uuringud kauem aega. "Mai lõpp ja juuni algus oli kõige aktiivsem periood kui puuke saadeti, sest inimesed viibisid karantiiniajal palju looduses. Puuke saadeti kohe alguses nii palju, et me polnud sellise numbri jaoks valmis," lisas ta.

Täpsed uuringutulemused selguvad augustikuu jooksul, kuid hetkel ei ole leitud ühtegi entsefaliidiga puuki. Teaduri sõnul ei ole selline tulemus üllatav, sest varasemad uuringud on näidanud, et entsefaliiti kannavad edasi keskmiselt 2% Eesti looduses leiduvatest puukidest.

Borrelia bakteritega puuke on praeguseks leitud, kuid hetkel ei näita tulemused, et puukborrelioosi edasikandvate puukide arvukus oleks märgatavalt tõusnud.

Kõige aktiivsemalt korjatakse puuke Harjumaalt

Kõige rohkem on puuke saadetud Harjumaalt. Vikentjeva sõnul sõltub see sellest, et Harjumaal elab palju inimesi, kuid võib arvata ka, et inimesed on selles piirkonnas aktiivsemad. "Palju on inimesi, kes saadavad meile puuke korduvalt ja on ka selliseid inimesi, kes käivad spetsiaalselt puuke korjamas, et neid meile saata," ütles teadur.

Kõige suurem kogus, mida on korraga panka saadetud, on 100 puuki ühes saadetises. Sellise koguse korjas kahe nädala jooksul kokku üks Harjumaal elav puugihuviline, kellelt on puuke kokku puugipanka jõudnud juba üle 150. Vikentjeva usub, et selliselt puuke korjav inimene kasutab ilmselt sama meetodit, mida teadlased ehk käib valge rätikuga maa-ala läbi ning kogub nähtavale ilmunud puugid kokku.

Tallinnas on kõige rohkem puuke leitud Nõmmelt

Viiendik Harjumaalt saadetud puukidest on pärit Tallinnast. Tallinnast on kõige rohkem puuke puugipanka jõudnud Nõmme linnaosast, mis ei ole teaduri sõnul üllatav, sest Nõmmel on rohkelt metsapargi alasid, mis on oma olemuselt üsna sarnased metsa keskkonnale.

Teisel kohal on kõige rikkalikuma saagiga Pirita. "Tegemist on piirkonnaga, kus on palju eramajasid ja sealsed elanikud saadavad kõige rohkem puuke just oma koduaedadest," tõdes Vikentjeva.

Saadetakse ka muid pakke

Vikentjeva sõnul on neile saadetud alla ühe protsendi ehk umbes kümme sellist pakki, kus ei olnud sees puugid, vaid mõned muud putukad, ämblikud või lausa koerakarvad. "Ei tea, kas inimene võttis loomalt karva ja ei märganud, kas seal on puuk või ei ole, aga saadetud on koerakarvad koos vana haavaga," kirjeldas Vikentjeva veidrate pakendite sisu.

Vikentjeva arvab, et inimesed, kes on puugipanka teisi putukaid saatnud, ei tunne ilmselt puuki välimuselt ära. Puugiinfo.ee leiab nii puugikaardi kui ka olulist infot ja pildimaterjali puukide välimuse kohta.

"Puugid võivad olla väga erineva suuruse ja välimusega vastavalt sellele, kas tegu on vastse, nooruki või täiskasvanud puugiga," ütles Vikentjeva. "Meile helistas üks naine, kelle lapsel olid väga väikesed vastsed ja nad ei teadnud, kas need on puugid või ei ole. Piltide abil tegime kindlaks, et tegu on vastsetega. Puukide vastsed on nii väikesed, et inimesed ei pruugi neid märgata. Nad on kollaka värvusega, mistõttu ei pruugi inimesed alati aru saada, et tegu on puugiga."

Hoolimata kampaaniast ei tasu puuke siiski enda külge meelega korjata. Puukide vältimiseks on soovitatav end peale looduses käimist põhjalikult kontrollida. Esmaseks puukide tõrjemeetmeks on mehaaniline kaitse ehk keha katmine riietega. Soovitatav on valida looduses liikumiseks võimalikult kinnine ja heledast liibuvast kangast pikemate säärte ja varrukatega riietus. Hea oleks kui loodusesse minnes kannaksid ka peakatet ning võimalusel väldiksid kõrgema taimestikuga kohti.

Lühiajalist kaitset pakuvad ka putukatõrjevahendid, kuid selle puhul on oluline jälgida, et tootel oleks Terviseameti väljastatud registreerimistunnistuse või loa number.

Oma aias niida puukide eemale hoidmiseks regulaarselt muru ning väldi mahalangenud lehtede ja niidetud muru kuhjamist. Euroopa Liidus on maastikul või murul kasutatavad puuke peletavad keemilised vahendid keelatud.