Harjumaal hukkus autoga teelt välja sõitnud 43-aastane mees

Täna hommikul veidi enne kella 4 sai häirekeskus teate Saku vallas sõiduautoga Mercedes-Benz teelt välja sõitnud mehest, kes hukkus õnnetuse tagajärjel sündmuskohal.

Autojuht sõitis teelt välja Tallinn-Saku-Laagri tee 9. kilomeetril Saku viadukti juures. Esialgsetel andmetel juhtus õnnetus, kui Tallinna poolt Saku suunas liikunud sõiduauto kaldus enne viadukti alt läbisõitu vastassuunda ja siis vastu silda.

"Kogutud info viitab, et auto kaldus vastassuunavööndisse, sõitis seejärel teepiirdesse ning siis vastu ehitusjärgus oleva silla kandeposte. Kokkupõrke tagajärjel rullus auto üle katuse ja paiskus läbi silla ehituse jaoks paigaldatud metallkonstruktsioonide," selgitas Järva. Autos üksinda olnud 43-aastane Ukraina kodanik suri saadud vigastustesse õnnetuspaigas.

Operatiivjuht rääkis, et õnnetuse toimumise kohas on kehtestatud ajutine kiirusepiirang 50 km/h. "Asjaolud ja auto kahjustused viitavad sellele, et juhi sõidukiirus võis olla lubatust suurem. Sündmuskohal auto pidurdusjälgi näha ei olnud," sõnas Järva.

Järva tõi veel välja, et autojuhil ei olnud sõidu ajal peal turvavööd. "Turvavöö fikseerib inimese ja kui juhtub õnnetus, siis see hoiab sõitja paigal. Kui inimene on kinnitamata, siis kokkupõrke ajal liigub ta edasi sõidukiirusel ning paratamatult on vigastused raskemad. Nii et turvavöö oleks võinud päästa selle autojuhi elu," lisas Järva.

Õnnetuse tagajärjel said vigastada silla konstruktsioonid, mistõttu on viadukti alune ringtee osa praegu suletud ning liiklus ümber korraldatud. Tee jääb kinni seniks, kuni silla ehitaja on konstruktsioonid üle vaadanud ja veendunud ohutuses.