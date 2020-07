Härma: koroonaviiruse risk Eesti inimeste jaoks on päris madal

"Me ei saa 100 protsenti öelda, et teine laine tuleb, kuid on väga suur tõenäosus, et see tuleb. Kuni meil pole vaktsiini, seni ei saa rääkida karjaimmuunsusest," nentis Terviseameti peadirektori kohusetäitja Mari-Anne Härma. "Viirus ei ole kuhugi kadunud ning kui talle antakse võimalus, siis ta tuleb tagasi."

Härma kinnitas tänasel pressikonverentsil, et Eestis on COVID-19 haigestumiste olukord tänu inimeste teadlikkusele üsna madal, vahendas BNS.

"Meil on selja taha jäänud suur piirangute leevendamine. Jaanipäev oli rohkem kui nädal tagasi ja kaubanduskeskuste järgselt me ei ole haigestumuse tõusu näinud. See on meile lootust andev," märkis ta.

"See tähendab, et ka inimesed on teadlikud, et viirus ei levi niisama vaid inimeselt inimesele. Praegu haigestumiste kiirus on madal ja olukord on kontrolli all," kinnitas Härma.

Tema sõnul on Eestis on viimase kahe nädala jooksul diagnoositud 15 COVID-19 haigestunut, kuid samal ajal kasvab haigestumine jõudsalt mujal maailmas ning ka riikides, mis olid haiguse juba seljatanud.

Härma märkis, et terviseametis jälgitakse kolme peamist indikaatorit, millelt haigestumuse tõusu saab ennustada. "Oleme võtnud WHO määra mõõdikuks ehk positiivsete testide määra. Kui testide positiivsuse määr jääb alla viie protsendi, siis saame öelda, et haigestumine on madal. Ka haigestumise kiirus, mis praegu on see madal. Eestis ei ole hetkel põhjust kahtlustada peidetud koroonaviiruse levikut," kinnitas ta.

Härma sõnul viirus levib endiselt ja seda on näha teiste riikide pealt. "Viirus ei ole kuhugi kadunud ning kui talle antakse võimalus, siis ta tuleb tagasi. Kuigi Euroopas on olukord ilus, siis on endiselt mõned riigid, kellel on nakatumine jälle tõusmas," märkis Härma.

Sotsiaalminister Tanel Kiik ütles, et Eesti tervishoiusüsteem on valmis teiseks puhanguks. "Kõik on valmis uuesti töötama - Arkadi Popov, Covid-19 teadusnõukoda, terviseamet ja teised. Me teeme ka koostööd teiste riikidega, Euroopa Liiduga ja WHO-ga. Kahjuks ei ole viirus igas kohas kontrolli all. Kuid seda võetakse tõsiselt. Valmisolek ja teadmised selle viiruse tõkestamise olulisusest on tähtsad," ütles ta.

"Ma olen nõus rõhutatud põhimõttega, et igasuguste haiguste puhul sõltub meie enda käitumisest. Kui inimesed ise ei võta tõsiselt, siis pole riigi ja asutuste pingutusest kasu," märkis Kiik.