Heategijad täitsid 1308 vähekindlustatud lapse jõuluunistuse

Arvestame, et saame täies mahus kaevama hakata 2020. aastal. Siis võtab veel paar aastat aega tunnelite valmis saamine," ütles tunneliprojekti Finest Bay Area eestvedaja Peter Vesterbacka. "Pole ühtegi seadust, mis ütleks, et see peaks võtma väga palju aega ning et seda ei saa teha kiiremini."