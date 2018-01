"Mina ei leidnud selles nii tohutut probleemi. Mina ei arva, et see oli Eesti Vabariigi Presidendi süü, sest tema isiklikult sellest ei teadnud, kuna sellest teatati tema nõunikule, aga sealt edasi see info ei liigunud," ütles Helen.

"See, et Eesti Vabariigi hümn ei kõlanud pärast presidendi kõnet mind isiklikult ei häirinud. Mina ei leidnud selles nii tohutut probleemi. Mina ei arva, et see oli Eesti Vabariigi Presidendi süü, sest tema isiklikult sellest ei teadnud, kuna sellest teatati tema nõunikule, aga sealt edasi see info ei liigunud. Ma ei leia, et peab süüdistama hümni puudumises Kersti Kaljulaidu," arvas Helen.

